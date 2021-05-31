Диетолог из Англии выделила три продукта для долголетия

Правильное питание — основа здоровья. Если вы хотите прожить долгую жизнь, нужно пересмотреть свой рацион и добавить в него три ключевых продукта. Каких именно?

Что способствует долголетию (фото из открытых источников)

Эксперт из Англии Федерика Амати отметила, что нужно обогатить рацион клетчаткой — сложным углеводом, способствующим хорошему пищеварению, а также нормализации обменных процессов. По словам специалиста, клетчатка — одно из лучших средств для похудения и поддержания нормальной работы кишечника. Ее можно найти в авокадо, грушах, яблоках, бананах, брюссельской капусте, шпинате.

Еще одним "ключевым" продуктом, по словам диетолога, считается оливковое масло первого отжима. Исследователи выяснили, что такое масло обладает сильными антиоксидантными свойствами и снимает воспалительные процессы в организме, которые в первую очередь связаны с болезнями сердца, артритом и болезнью Крона.

Также в рацион нужно добавить зелень и листовые овощи. В их составе есть полифенолы, которые противодействуют окислительному стрессу.

Напомним, что наше питание влияет не только на пищеварительные процессы, но и на мозговую активность. Некоторые компоненты способны отобрать энергию, другие же повышают настроение и улучшают работоспособность. Какие же продукты нужно всегда держать под рукой?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что биопродукты — это продукты, которые производятся без использования достижений химической промышленности, минеральных удобрений и пестицидов. Такие продукты постепенно завоевывают популярность, но остаются достаточно дорогим удовольствием. Эксперты рассказали, на каких органических овощах лучше не экономить.

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