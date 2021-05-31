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Диетолог из Англии выделила три продукта для долголетия

Врач-диетолог Федерика Амати назвала три ключевых продукта, которые стоит добавить в рацион, потому что они способствуют долголетию

сегодня, 09:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Правильное питание — основа здоровья. Если вы хотите прожить долгую жизнь, нужно пересмотреть свой рацион и добавить в него три ключевых продукта. Каких именно?

Диетолог из Англии выделила три продукта для долголетия

Что способствует долголетию (фото из открытых источников)

Эксперт из Англии Федерика Амати отметила, что нужно обогатить рацион клетчаткой — сложным углеводом, способствующим хорошему пищеварению, а также нормализации обменных процессов. По словам специалиста, клетчатка — одно из лучших средств для похудения и поддержания нормальной работы кишечника. Ее можно найти в авокадо, грушах, яблоках, бананах, брюссельской капусте, шпинате. 

Еще одним "ключевым" продуктом, по словам диетолога, считается оливковое масло первого отжима. Исследователи выяснили, что такое масло обладает сильными антиоксидантными свойствами и снимает воспалительные процессы в организме, которые в первую очередь связаны с болезнями сердца, артритом и болезнью Крона. 

Также в рацион нужно добавить зелень и листовые овощи. В их составе есть полифенолы, которые противодействуют окислительному стрессу. 

Напомним, что наше питание влияет не только на пищеварительные процессы, но и на мозговую активность. Некоторые компоненты способны отобрать энергию, другие же повышают настроение и улучшают работоспособность. Какие же продукты нужно всегда держать под рукой?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что биопродукты — это продукты, которые производятся без использования достижений химической промышленности, минеральных удобрений и пестицидов. Такие продукты постепенно завоевывают популярность, но остаются достаточно дорогим удовольствием. Эксперты рассказали, на каких органических овощах лучше не экономить.


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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/1443120/how-to-live-longer-diet-fibre-extra-virgin-olive-oil-whole-plant-foods
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