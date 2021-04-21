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Главная Новости Здоровье диета и питание Пять органических продуктов, на которых нельзя экономить
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Пять органических продуктов, на которых нельзя экономить

Эксперты рассказали, на каких органических продуктах не следует экономить, ради своего здоровья

сегодня, 11:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Биопродукты — это продукты, которые производятся без использования достижений химической промышленности, минеральных удобрений и пестицидов. Такие продукты постепенно завоевывают популярность, но остаются достаточно дорогим удовольствием. Эксперты рассказали, на каких органических овощах лучше не экономить.

Пять органических продуктов, на которых нельзя экономить

На каких органических продуктах лучше не экономить / фото: freepik

Листовой салат

В листовом салате может накапливаться из почвы много вредных вещества, а для большинства людей этот продукт ассоциируется с правильным и здоровым питанием, поэтому на нем лучше не экономить. Для получения максимальной пользы выбирайте фермерский салат.

Клубника

Одна из самых полезных, но не дешевых ягод. Эксперты говорят, что клубника быстро впитывает в себя пестициды, которые при попадании в организм могут сильно навредить здоровью. Именно поэтому лучше не экономить на качестве ягоды.

Помидоры

Помидоры лучше покупать органическими, ведь чем тоньше в них кожица, тем больше вредных веществ впитывает в себя плод. В целях сохранения здоровья овощ лучше покупать у проверенных производителей.

Бананы

Эти фрукты стоит покупать, если на них есть пометка "эко", потому что на рынке появляются генномодифицированные сорта, которые просто не способны самостоятельно противостоять паразитам, а значит, нуждаются в постоянном применении пестицидов, а они накапливают в плоде.

Кукуруза

С кукурузой такая же история, как и с бананами. Если хотите обезопасить себя и сохранить свое здоровье, переходите на экологически чистый овощ, выращенный естественным путем.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие бюджетные продукты подойдут для правильного питания.


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Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/24824-pyat-organicheskih-produktov-na-kotoryh-nelzya-ekonomit
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