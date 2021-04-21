Пять органических продуктов, на которых нельзя экономить

Биопродукты — это продукты, которые производятся без использования достижений химической промышленности, минеральных удобрений и пестицидов. Такие продукты постепенно завоевывают популярность, но остаются достаточно дорогим удовольствием. Эксперты рассказали, на каких органических овощах лучше не экономить.

На каких органических продуктах лучше не экономить / фото: freepik

Листовой салат

В листовом салате может накапливаться из почвы много вредных вещества, а для большинства людей этот продукт ассоциируется с правильным и здоровым питанием, поэтому на нем лучше не экономить. Для получения максимальной пользы выбирайте фермерский салат.

Клубника

Одна из самых полезных, но не дешевых ягод. Эксперты говорят, что клубника быстро впитывает в себя пестициды, которые при попадании в организм могут сильно навредить здоровью. Именно поэтому лучше не экономить на качестве ягоды.

Помидоры

Помидоры лучше покупать органическими, ведь чем тоньше в них кожица, тем больше вредных веществ впитывает в себя плод. В целях сохранения здоровья овощ лучше покупать у проверенных производителей.

Бананы

Эти фрукты стоит покупать, если на них есть пометка "эко", потому что на рынке появляются генномодифицированные сорта, которые просто не способны самостоятельно противостоять паразитам, а значит, нуждаются в постоянном применении пестицидов, а они накапливают в плоде.

Кукуруза

С кукурузой такая же история, как и с бананами. Если хотите обезопасить себя и сохранить свое здоровье, переходите на экологически чистый овощ, выращенный естественным путем.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие бюджетные продукты подойдут для правильного питания.

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