Пять продуктов, которые улучшают работоспособность

Наше питание влияет не только на пищеварительные процессы, но и на мозговую активность. Некоторые компоненты способны отобрать энергию, другие же повышают настроение и улучшают работоспособность. Какие продукты нужно всегда держать под рукой?

Какие продукты повышают работоспособность (фото из открытых источников)

Ягоды

Скоро наступит сезон ягод, поэтому добавляйте их в свой рацион, особенно голубику и чернику, потому что они богаты на витамины и антиоксидантные вещества. Ягоды улучшают работу мозга, повышая его производительность. Также они стимулируют нервную деятельность.

Орехи

Добавляйте в свой рацион орехи, потому что в их составе много витаминов и ценных микроэлементов. Исследователи выяснили, что орехи не только улучшают работоспособность, но и являются средством профилактики нейродегенеративных заболеваний и когнитивной дисфункции.

Жирная рыба

В вопросе работы мозга жирная рыба — настоящий рекордсмен. Обогащайте свой рацион лососем, сардинами, форелью, потому что они имеют в своем составе ненасыщенные жирные омега-3 кислоты, которые необходимы нашему организму. Регулярное употребление жирных видов рыбы способствует улучшению концентрации внимания и повышает продуктивность.

Апельсины

В этих цитрусовых содержится дневная норма витамина С, который необходим для укрепления нашего иммунитета и нормального функционирования мозга. Он улучшает настроение, борется с сонливостью и повышает концентрацию внимания.

Кофе

Кофеин, который входит в состав напитка, помогает взбодриться, придает сил, энергии и повышает работоспособность. Однако главное — знать меру. Помните, что злоупотребление кофеином негативно отражается на работе всего организма.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые определили время, когда начинает снижаться работоспособность.

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