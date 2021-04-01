logo
Русский Українська

BTC/USD

59198.25

ETH/USD

1935.70

LTC/USD

197.33

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

32.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Пять продуктов, которые улучшают работоспособность
commentss НОВОСТИ Все новости

Пять продуктов, которые улучшают работоспособность

Эти продукты нужно иметь под рукой в течение дня

сегодня, 15:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Наше питание влияет не только на пищеварительные процессы, но и на мозговую активность. Некоторые компоненты способны отобрать энергию, другие же повышают настроение и улучшают работоспособность. Какие продукты нужно всегда держать под рукой?

Пять продуктов, которые улучшают работоспособность

Какие продукты повышают работоспособность (фото из открытых источников)

Ягоды

Скоро наступит сезон ягод, поэтому добавляйте их в свой рацион, особенно голубику и чернику, потому что они богаты на витамины и антиоксидантные вещества. Ягоды улучшают работу мозга, повышая его производительность. Также они стимулируют нервную деятельность.

Орехи

Добавляйте в свой рацион орехи, потому что в их составе много витаминов и ценных микроэлементов. Исследователи выяснили, что орехи не только улучшают работоспособность, но и являются средством профилактики нейродегенеративных заболеваний и когнитивной дисфункции.

Жирная рыба

В вопросе работы мозга жирная рыба — настоящий рекордсмен. Обогащайте свой рацион лососем, сардинами, форелью, потому что они имеют в своем составе ненасыщенные жирные омега-3 кислоты, которые необходимы нашему организму. Регулярное употребление жирных видов рыбы способствует улучшению концентрации внимания и повышает продуктивность. 

Апельсины

В этих цитрусовых содержится дневная норма витамина С, который необходим для укрепления нашего иммунитета и нормального функционирования мозга. Он улучшает настроение, борется с сонливостью и повышает концентрацию внимания. 

Кофе

Кофеин, который входит в состав напитка, помогает взбодриться, придает сил, энергии и повышает работоспособность. Однако главное — знать меру. Помните, что злоупотребление кофеином негативно отражается на работе всего организма. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые определили время, когда начинает снижаться работоспособность.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://bazaar.ru/beauty/health/5-produktov-kotorye-uluchayut-rabotosposobnost/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ