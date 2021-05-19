Почему нельзя использовать фрукты для перекусов

Эксперты говорят, что в идеале три основных приема пищи на протяжение дня нужно дополнять двумя-тремя перекусами. Но не следует утолять голод с помощью фруктов. Как это может навредить здоровью?

почему фрукты не подходят для перекусов (фото из открытых источников)

Врач Сергей Обложко рассказал, что между основными приемами пищи люди часто перекусывают фруктами, но это может спровоцировать приступы переедания, которые приведут к лишнему весу и другим проблемам. Эксперт отметил, что нельзя постоянно устраивать перекусы, особенно на голодный желудок. Дело в том, что фрукты вызывают колебания сахара в организме, сначала он резко повышается, а спустя 30-40 минут снова падает, вызывая усиленное чувство голода. Так что не стоит увлекаться яблоками и другими фруктами, когда у вас проснулся аппетит.

Врач советует в таких случаях устроить себе полноценный и сбалансированный перекус, который утолит чувство голода на 3-4 часа и избавит от мыслей о еде. Но не нужно перекусывать "на бегу или скаку", потому что риск развития неконтролируемого переедания только увеличиться и прибавятся лишние килограммы.

Напомним, что несмотря на то, что фрукты — настоящий кладезь витаминов, ценных микроэлементов и антиоксидантов, поддерживающих работу всего организма, они не всегда могут приносить пользу. Эксперты назвали фрукты, которые лучше не употреблять утром.

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