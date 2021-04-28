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На заметку: от каких фруктов лучше отказаться утром

Диетологи перечислили вкусные и полезные фрукты, от которых лучше отказаться в утреннее время

28 апреля 2021, 08:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Несмотря на то, что фрукты — настоящий кладезь витаминов, ценных микроэлементов и антиоксидантов, поддерживающих работу всего организма, они не всегда могут приносить пользу. Эксперты назвали фрукты, которые лучше не употреблять утром.

На заметку: от каких фруктов лучше отказаться утром

Какие фрукты не стоит употреблять утром / фото: unsplash

Бананы

Диетологи советуют отказаться утром от бананов, потому что в их составе много магния и калия, которые при употреблении натощак быстро усваиваются и могут привести к увеличению нагрузки на сердечно-сосудистую систему. 

Груши

Древняя мудрость гласит: "утром яблоко – сердцу роза, утром груша – сердцу яд". Дело в том, что груша содержит дубильные вещества, которые быстро всасываются в кровь и могут привести к образованию тромбов. Кроме того, грубая клетчатка, содержащаяся в груше, раздражающе воздействует на слизистую оболочку желудка.

Виноград

Этот фрукт также не стоит употреблять на голодный желудок, потому что он может вызвать вздутие из-за процессов брожения. Помимо этого, кожица винограда долго переваривается. Лучше съесть его, когда желудок будет "успокоен" другим завтраком. 

Абрикосы и персики

Диетологи советуют отказаться утром также от абрикосов и персиков, особенно людям с гастритом и язвой желудка, потому что они могут вызвать раздражение слизистой, а это грозит дискомфортом и болями. 

Напомним, что диетолог Нурия Дианова рассказала, какой фрукт необходимо добавить в рацион, потому что он омолаживает кожу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что печень – уникальный, жизненно важный и незаменимый орган человека, выполняющий множество функций. Чтобы печень работала хорошо, ее нужно "радовать" правильными продуктами, в частности фруктами оранжевого и красного цвета.


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Источник: http://zdorovia.com.ua/harchuvannja/45623frukti-yaki-krasze-ne-isti-zranku.html
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