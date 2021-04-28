Диетолог назвала лучший фрукт для омоложения кожи

Упругая, эластичная и ухоженная кожа является залогом красоты и здоровья. Но как поддерживать ее в таком состоянии? Диетолог Нурия Дианова рассказала, какой фрукт необходимо добавить в свой рацион.

Какой фрукт помогает омолодить кожу / фото: Shutterstock / Fotodom

Специалист отметила, что периодически нужно радовать себя плодами манго, потому что в их составе витамины группы В, а также витамины А, С, К и D. Этот фрукт богат на различные макроэлементы, включая цинк, марганец, фосфор, а еще антиоксидантные вещества. Благодаря такому витаминно-минеральному составу манго положительно влияет на пищеварение, укрепляет иммунитет и сердечно-сосудистую систему.

Диетолог рассказала, что антиоксиданты, входящие в состав плода, замедляют процесс старения организма, а точнее омолаживают кожу, делая ее более упругой и эластичной. А витамин С и магний — эксперты в противовоспалительных вопросах, они нормализуют работу сальных желез и препятствуют появлению прыщей. Витамин К, в свою очередь, который помогает уменьшить растяжки и сосудистые звездочки. Как видите, манго – бесценный фрукт, который по праву считается функциональным косметическим ингредиентом.

Также манго обладает антисептическими свойствами и является действенным средством в профилактике простуды и онкологических заболеваний, защищает от воздействия ультрафиолета и сохраняет водный баланс.

Напомним, что поддерживать кожу здоровой и молодой можно без помощи дорогих услуг салонов красоты и антивозрастных кремов. Просто добавьте в свой рацион несколько продуктов, которые помогают замедлить процесс старения кожи. Что нужно включить в рацион?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что зародыши пшеницы омолаживают кожу.

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