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Зародыши пшеницы омолаживают кожу

Кроме этого, масло прекрасно стимулирует обменные процессы и запускает циркуляцию крови, замедляет процессы старения, блокирует попадание ультрафиолетовых лучей и выводит вредные шлаки

сегодня, 03:55
Автор:

Ольга Чародий

Косметологи назвали масло из зародышей пшеницы эликсиром молодости Уникальность продукта кроется в его составе: аминокислоты  лейцин и триптофан, полинасыщенные жирные кислоты , комплекс витаминов (В1, В6, А), антиоксиданты (сквален, аллантоин) и, самое главное, огромное количество  "витамина молодости" (Е) –этот состав отвечает за свежесть и упругость кожи.

Зародыши пшеницы омолаживают кожу

Пшеница (фото из открытых источников)

Кроме этого, масло прекрасно стимулирует обменные процессы и  запускает циркуляцию крови, замедляет процессы старения, блокирует попадание ультрафиолетовых лучей и выводит вредные шлаки.

Эксперты подчеркивают:  масло зародышей пшеницы подходит для любого типа кожи. Сухая и чувствительная – получает дополнительное питание и увлажнение, жирная и проблемная – избавляется от сального блеска и черных точек.

Напомним, компьютерная модель показала: по мере старения организм теряет способность активировать эти клетки и регенерировать поврежденную кожу. Об этом пишет Meddaily со ссылкой на The Daily Mail. Итак, "спящие клетки" располагаются в самом глубоком слое кожи. Они не делятся постоянно, образуя новые клетки. Но в случае травмы, клетки "включаются". То же происходит, когда количество других типов взрослых клеток кожи уменьшается. Это позволяет коже постоянно обновляться в любых условиях.

Правда, по мере старения залечивать травмы все сложнее. Это показала виртуальная модель старения кожи, созданная Университетом Шеффилда (процесс демонстрируется по годам и по десятилетиям). Она же помогла протестировать выдвинутую теорию.  УФ-облучение или хронические повреждения могут привести к накоплению мутаций в "спящих клетках".



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Источник: https://tv.ua/
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