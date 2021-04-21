Медики назвали самый полезный фрукт для печени

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Светлана Шкурупий
Печень – уникальный, жизненно важный и незаменимый орган человека, выполняющий множество функций. Чтобы печень работала хорошо, ее нужно "радовать" правильными продуктами, в частности фруктами оранжевого и красного цвета.
Какой фрукт является самым полезным для печени (фото из открытых источников)
Врач Анатолий Печенка отметил что такие фрукты содержат в своем составе много каротина и пектина. Растворяясь в воде, пектин принимает гелеобразную форму, связывает вредные вещества (пестициды, радионуклиды, тяжелые металлы) и очищает от них организм.
Особое внимание эксперт советует обратить на абрикосы, потому что эти плоды обогащены каротином, который укрепляет иммунную систему и снижает риск инфекционных заболеваний, а также витаминами C, B, B1, E, магнием, фосфором, железом и калием. Такой витаминный состав помогает выводить из организма токсические вещества, поддерживать уровень холестерина в крови, а также улучшить пищеварение.
Врач добавил, что при проблемах с печенью лучше выбирать кисло-сладкие сорта абрикосов. А вот избегать эти фрукты необходимо при гепатите. Каротин абрикосов у таких больных не усваивается и может навредить.
Как известно, заболевания печени может возникнуть тогда, когда человек ведет неправильный образ жизни, много употребляет алкоголь и не делает физические упражнения.
Напомним, что печень — уникальный орган, функции которого не дублируются организмом. Она выполняет роль "фильтра", задерживая токсические вещества и участвуя в выработке желчи, необходимой для расщепления жиров. Медики советуют беречь этот орган, а поможет в этом простая, но невероятно полезная специя.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, каких правил нужно придерживаться, чтобы сохранить печень здоровой.
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