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Медики назвали самый полезный фрукт для печени

Врач Анатолий Печенка рассказал, какой фрукт стоит включить в рацион, потому что он полезный для печени

сегодня, 14:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Печень – уникальный, жизненно важный и незаменимый орган человека, выполняющий множество функций. Чтобы печень работала хорошо, ее нужно "радовать" правильными продуктами, в частности фруктами оранжевого и красного цвета.

Медики назвали самый полезный фрукт для печени

Какой фрукт является самым полезным для печени (фото из открытых источников)

Врач Анатолий Печенка отметил что такие фрукты содержат в своем составе много каротина и пектина. Растворяясь в воде, пектин принимает гелеобразную форму, связывает вредные вещества (пестициды, радионуклиды, тяжелые металлы) и очищает от них организм. 

Особое внимание эксперт советует обратить на абрикосы, потому что эти плоды обогащены каротином, который укрепляет иммунную систему и снижает риск инфекционных заболеваний, а также витаминами C, B, B1, E, магнием, фосфором, железом и калием. Такой витаминный состав помогает выводить из организма токсические вещества, поддерживать уровень холестерина в крови, а также улучшить пищеварение.

Врач добавил, что при проблемах с печенью лучше выбирать кисло-сладкие сорта абрикосов. А вот избегать эти фрукты необходимо при гепатите. Каротин абрикосов у таких больных не усваивается и может навредить. 

Как известно, заболевания печени может возникнуть тогда, когда человек ведет неправильный образ жизни, много употребляет алкоголь и не делает физические упражнения.

Напомним, что печень — уникальный орган, функции которого не дублируются организмом. Она выполняет роль "фильтра", задерживая токсические вещества и участвуя в выработке желчи, необходимой для расщепления жиров. Медики советуют беречь этот орган, а поможет в этом простая, но невероятно полезная специя.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, каких правил нужно придерживаться, чтобы сохранить печень здоровой.


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Источник: https://lifestyle.segodnya.ua/ua/lifestyle/wellness/nazvan-samyy-poleznyy-frukt-dlya-pecheni-1147019.html
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