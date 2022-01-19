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Почему не стоит закусывать алкоголь соленой пищей

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина рассказала, почему соленная пища не подходит в качестве закуски под алкоголь

сегодня, 15:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Алкоголь негативно влияет на состояние организма, а если его еще неправильно закусывать, то можно нанести здоровью серьезный урон. Врач-диетолог Юлия Чехонина объяснила, почему спиртные напитки не следует закусывать соленой пищей.

Почему не стоит закусывать алкоголь соленой пищей

Чем не стоит закусывать алкоголь (фото из открытых источников)

По словам специалиста, такие продукты будут вызывать усиленное чувство жажды, и человек будет хотеть пить еще больше. В список нежелательных закусок под алкоголь входят маринованные огурцы, потому что в их составе есть консерванты и уксусная кислота, а эти компоненты достаточно агрессивны и плохо влияют на слизистую оболочку желудка, в результате, у человека утром может возникнуть дискомфорт в желудке и болевые ощущения.

Еще спиртные напитки нельзя смешивать со сладкими, как это делают многие, потому что в их составе много сахара, а он нарушает углеводный обмен. Учитывая, что в алкоголе также есть сахар — это двойной удар по печени и поджелудочной железе.

А вот помидоры в сочетании со спиртными напитками не представляют никакой опасности, хоть и содержат органические кислоты и минеральные соли.

Напомним, что продажи популярного алкогольного напитка в мире взлетели почти на треть. Это связано с относительным ростом выдержанных напитков, а также высокими оценками коньяка на оживленном рынке.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие алкогольные напитки можно употреблять тем, кто пытается сбросить лишний вес. Но все равно стоит придерживаться дозировки.

Читайте также, что известный медик Александр Мясников сделал неожиданное заявление. Так, специалист сказал, что разумное употребление алкогольных напитков позитивно влияет как на здоровье в целом, так и на продолжительность жизни.


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Источник: https://live24.ru/obschestvo/zdorove/dietolog-chehonina-prizvala-rossiyan-ne-zakusyvat-alkogol-solenoj-pishhej.html
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