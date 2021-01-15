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Главная Новости Здоровье диета и питание Чем опасен полный отказ от алкоголя: объяснение врача
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Чем опасен полный отказ от алкоголя: объяснение врача

Тотальный запрет на алкоголь является не самым правильным выбором в аспекте профилактики различных нарушений

сегодня, 20:43
Автор:

Любовь Блажко

Известный медик Александр Мясников сделал неожиданное заявление. Так, специалист сказал, что разумное употребление алкогольных напитков позитивно влияет как на здоровье в целом, так и на продолжительность жизни. Об этом пишет med2. 

Чем опасен полный отказ от алкоголя: объяснение врача

Чем опасен полный отказ от алкоголя. Фото: unsplash

А вот полный отказ от спиртного может принести совершенно обратный эффект, сказал Мясников. Этой информацией он поделился в телепрограмме "О самом главном".

По его словам, абсолютный отказ от алкоголя нельзя назвать верным решением, поскольку умеренные его дозы в отдельных случаях могут быть в качестве профилактики. 

"Именно в плане профилактики сердечных болезней мы имеем право говорить с научной точки зрения о допустимости малых доз алкоголя", — заявил Мясников.

Для примера медик вспомнил о научных экспериментах, которые были проведены ранее в разных странах мира. Результаты продемонстрировали, что малые дозы алкоголя продлевают жизнь, а также способствуют тому, что человек болеет гораздо реже. 

Если не злоупотреблять алкоголем, то проблем со здоровьем он не вызовет, объяснил специалист. 

Также он назвал дозу, которую принято считать приемлемой: 20 грамм чистого спирта, если говорить о ежедневном употреблении. 

Как сообщало издание "Комментарии", как сильная иммунная система может сделать из вас алкоголика. На протяжении длительного периода времени ученые не могли понять, почему у человека возникает такая сильная тяга к спиртному. Исследования, которые были проведены раньше, показали, что даже умеренное потребление алкоголя вызывает микроструктурные аномалии мозга. 


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Источник: https://www.med2.ru/
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