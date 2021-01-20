Почему любое застолье надо заканчивать чаепитием

Не отказывайтесь от чая после сытного застолья и употребления алкогольных напитков, потому что он способен облегчить состояние и очистить организм от токсинов-метаболитов.

почему после застолья нужно выпить чай / фото: pixabay

Кандидат медицинских наук Юлия Чехонина рассказала, что в составе свежезаваренного зеленого чая много витаминов, минеральных веществ и антиоксидантов, которые эффективно нейтрализуют в организме токсины, а мочегонный эффект чая будет способствовать их выведению. Более того, полифенолы, содержащиеся в согревающем напитке, улучшают кровообращение, благоприятно влияя на эластичность сосудов.

Эксперт отметила, что в зеленом и черном чае одинаковое количество полифенолов, но в процессе ферментации в черном чае они образовываются в более сложные соединения — теафлавины, а в зеленом остаются антиоксиданты более простого класса — катехины, из-за этого он не теряет свои полезные свойства.

Врач отметила, что свежезаваренный чай нужно пить сразу, чтобы он не остыл. Потому что, если он постоит несколько часов при комнатной температуре, то потеряет большую часть своих витаминов. Более того, в нем могут начаться размножаться плесневые грибки, да и вкус чая теряется за счет окисления.

Напомним, доктор Альберт Беккер объяснил, почему нельзя добавлять мед в чай. Как оказалось, эти два продукта по отдельности очень полезны, но смешивать их не стоит, потому что при высокой температуре мед теряет свои полезные свойства.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что швейцарские ученые рассказали, какой чай может навредить здоровью зубов, потому что содержит много лимонной кислоты.

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