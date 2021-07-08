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Главная Новости Здоровье диета и питание Отказ от каких продуктов может ускорить метаболизм
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Отказ от каких продуктов может ускорить метаболизм

Эксперты рассказали, от каких продуктов следует отказаться, чтобы ускорить свой метаболизм и улучшить здоровье

сегодня, 18:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди задаются вопросом, как ускорить свой метаболизм, ведь он не только улучшает процесс пищеварения, но и помогает в борьбе с лишними килограммами. Возможно, стоит отказаться от употребления следующих продуктов.

Отказ от каких продуктов может ускорить метаболизм

Как ускорить метаболизм (фото из открытых источников)

Сахар

Ограничить в рационе сахар бывает очень тяжело, но стоит помнить, что в большом количестве он серьезно вредит здоровью, в частности пищеварению. Сахар способствует увеличению инсулина в крови. При его повышенном уровне энергия идет на спад, что приводит к снижению обменных процессов в организме.  

Бобы и зерна

В составе фасоли и злаков содержится много углеводов и лектинов, способных замедлить метаболизм и повысить инсулин в крови. Лучше отдайте предпочтение белому рису, в котором хоть и есть углеводы, но нет лектинов.

Рафинированные масла

К таким маслам относят кукурузное, соевое, подсолнечное и другие, проходящие различные стадии очистки, при этом меняется химический состав и нарушается естественная структура. Высокая степень переработки этих масел замедляет процессы генерации энергии. Повышенное содержание жиров омега-6 усиливает так называемый метаболический синдром, который препятствует ускорению метаболизма.

Напомним, что метаболизм — это обмен веществ, который протекает в организме под воздействием различных биохимических процессов. Для его ускорения эксперты советуют добавить в рацион определенные продукты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что пищеварительная система — одна из самых важных, но одновременно уязвимых структур внутренних органов. Чтобы она хорошо работала, ее нужно правильно поддерживать, а поможет в этом один обычный продукт. Какой именно, узнайте в нашем материале.



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Источник: https://bazaar.ru/beauty/health/otkazhites-vsego-ot-treh-produktov-chtoby-uskorit-metabolizm-raz-i-navsegda/
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