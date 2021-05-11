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От каких «вредных» продуктов не стоит отказываться

Эксперты назвали продукты, которые не стоит исключать из своего рациона, несмотря на то, что их считают вредными

сегодня, 17:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Некоторые продукты мы ограничиваем или полностью исключаем из рациона, потому что уверены в их вредности. Но может есть исключения? Диетологи рассказали, какие продукты можно себе иногда позволять.

От каких «вредных» продуктов не стоит отказываться

Какие вредные продукты стоит включить в рацион (фото из открытых источников)

Мороженое

Речь идет о мороженом, в котором содержится мало сахара и никаких красителей. В таком случае оно превращается в очень даже полезный продукт. В качественном лакомстве содержатся различные витамины, а также кальций и фосфор, способствующие укреплению костей. 

Сгущенное молоко

Эксперты советуют обращать внимание на состав сгущенного молока. В нем должно быть только молоко и сахар, без растительных жиров. Тогда можно себе позволить пару ложек в день этого вкусного десерта. 

Пальмовое масло

Разумеется, не то, которое входит в состав выпечки и других кондитерских изделий – от него врачи по-прежнему советуют отказаться. Но вот собственно масло, которое можно добавлять в салаты и другие блюда холодным, очень полезно. В его составе есть важные соединения, способные улучшить работу сердечно-сосудистой системы.

Сало

Да, оказывается, что 30 грамм сала в день очень полезно для нашего организма. Этот продукт помогает снизить "вредный" холестерин, а также укрепляет иммунную систему. Кроме того, в сале высокое содержание витаминов A, E и D, которых нам обычно очень не хватает.

Напомним, что избавиться от лишних килограмм — задача непростая, но выполнимая. Главное — пересмотреть свой рацион и исключить из него определенные продукты, которые незаметно способствуют набору лишнего веса. Что входит в этот список?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие полезные продукты большинство людей употребляет не совсем правильно.


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Источник: https://www.goodhouse.ru/health/healthy_food/sgushchenka-salo-i-eshche-tri-vrednyh-produkta-ot-kotoryh-ni-v-koem-sluchae-ne-nuzhno-otkazyvatsya/
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