Полезные продукты, которые мы едим неправильно

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МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Важно
не только полезными продуктами обогащать свой рацион, но и еще уметь их
правильно употреблять, чтобы в них сохранились все витамины, ценные
микроэлементы и вещества. Но к сожалению, не все это знают.
Какие продукты мы употребляем неправильно (фото из открытых источников)
Эксперты
объясняют, что многие привычные продукты люди готовят неправильно или же
сочетают их вместе, не подозревая, что в тандеме они могут навредить здоровью.
О каких продуктах идет речь?
Чеснок
Прежде
чем добавить мелко нарубленный или раздавленный чеснок в блюдо, лучше подождать
10 минут, чтобы полезные свойства это продукта успели полностью раскрыться, а
вкус стал более пикантным и насыщенным.
Помидоры
Оказывается,
что помидоры лучше всего готовить на гриле или запекать, а не есть сырыми, как
привыкли многие. Дело в том, что помидоры богаты на ликопин — мощный
антиоксидант, который улучшает работу организма и защищает его от серьезных
заболеваний. А его максимальная концентрация достигается при температуре около
90 градусов.
Клубника
Эксперты
не рекомендуют спешить мыть и отрывать плодоножку у свежей сезонной клубники. Витамин
С, которым так богата эта ягода, чувствителен к кислороду и свету, и чем дольше
клубника пролежит уже обработанной и разрезанной, тем меньше витамина в ней
останется. Лучше мыть небольшую порцию и сразу же ее съедать.
Йогурт
Открыв
баночку натурального йогурта, можно увидеть на поверхности сыворотку. Сливать
ее не стоит, потому что в ней много белка, кальций, витаминов и других важных
для организма элементов. Просто размешайте йогурт ложкой, чтобы его текстура
стала однородной.
Семена
льна
В
последнее время появляется все больше информации о ценности семян льна и их
положительном влиянии на наше здоровье. Для того чтобы они полностью
усваивались организмом, нужно употреблять их в пищу в перемолотом виде. В
противном случае никакой особой пользы вы не получите.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, на каких органических продуктах нельзя экономить.
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