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Полезные продукты, которые мы едим неправильно

Эксперты рассказали, какие полезные продукты большинство людей употребляет не совсем правильно

28 апреля 2021, 13:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Важно не только полезными продуктами обогащать свой рацион, но и еще уметь их правильно употреблять, чтобы в них сохранились все витамины, ценные микроэлементы и вещества. Но к сожалению, не все это знают.

Полезные продукты, которые мы едим неправильно

Какие продукты мы употребляем неправильно (фото из открытых источников)

Эксперты объясняют, что многие привычные продукты люди готовят неправильно или же сочетают их вместе, не подозревая, что в тандеме они могут навредить здоровью. О каких продуктах идет речь?

Чеснок

Прежде чем добавить мелко нарубленный или раздавленный чеснок в блюдо, лучше подождать 10 минут, чтобы полезные свойства это продукта успели полностью раскрыться, а вкус стал более пикантным и насыщенным.

Помидоры

Оказывается, что помидоры лучше всего готовить на гриле или запекать, а не есть сырыми, как привыкли многие. Дело в том, что помидоры богаты на ликопин — мощный антиоксидант, который улучшает работу организма и защищает его от серьезных заболеваний. А его максимальная концентрация достигается при температуре около 90 градусов.

Клубника

Эксперты не рекомендуют спешить мыть и отрывать плодоножку у свежей сезонной клубники. Витамин С, которым так богата эта ягода, чувствителен к кислороду и свету, и чем дольше клубника пролежит уже обработанной и разрезанной, тем меньше витамина в ней останется. Лучше мыть небольшую порцию и сразу же ее съедать. 

Йогурт

Открыв баночку натурального йогурта, можно увидеть на поверхности сыворотку. Сливать ее не стоит, потому что в ней много белка, кальций, витаминов и других важных для организма элементов. Просто размешайте йогурт ложкой, чтобы его текстура стала однородной. 

Семена льна

В последнее время появляется все больше информации о ценности семян льна и их положительном влиянии на наше здоровье. Для того чтобы они полностью усваивались организмом, нужно употреблять их в пищу в перемолотом виде. В противном случае никакой особой пользы вы не получите. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, на каких органических продуктах нельзя экономить. 


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Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/26109-vosem-poleznyh-produktov-kotorye-my-edim-nepravilno
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