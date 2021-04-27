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Продукты, из-за которых может незаметно набраться вес

Эксперты перечислили продукты, которые содержат много сахара и способствуют набору лишнего веса

27 апреля 2021, 17:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Избавиться от лишних килограмм — задача непростая, но выполнимая. Главное — пересмотреть свой рацион и исключить из него определенные продукты, которые незаметно способствуют набору лишнего веса. Что входит в этот список?

Продукты, из-за которых может незаметно набраться вес

Какие продукты заставляют незаметно набирать вес (фото из открытых источников)

Йогурты и творожные десерты

Не злоупотребляйте йогуртами и кефирами, в составе которых есть подсластители, усилители вкуса и другие искусственные добавки.

Лучше отдать предпочтение натуральным продуктам. "Магазинные" сюда не относятся, потому что содержат много сахара и способствуют набору лишнего веса.

Кофе 3 в 1

Эксперты говорят, что стики с быстрорастворимым кофе не приносят организму никакой пользы, зато в таком стандартном пакетике содержится около 10 граммов сахара и приблизительно 70 калорий.

Кетчуп

Оказывается, что соленый кетчуп с пикантным и чуть островатым вкусом тоже содержит в себе сахар. Причем в немалых количествах — в 100 граммах этого любимого многими соуса содержится от 20 до 30 граммов сахара. Конечно, никто из нас не ест кетчуп упаковками, но стоит задуматься, сколько лишнего жира накопится у нас за месяц его регулярного употребления.

Пакетированные соки

Фруктовые соки очень вкусные и полезные, но это утверждение не относится к пакетированным напиткам, потому что в них содержится много сахара. Так, 350-граммовый стакан виноградного сока содержит примерно 58 граммов сахара.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американские эксперты рекомендуют вооружиться надлежащими знаниями, чтобы достичь высоких результатов похудения. Сертифицированные диетологи рассказали об ошибках, которые допускают люди во время этого процесса.


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Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/21250-desyat-populyarnykh-produktov-iz-za-kotorykh-my-nezametno-nabiraem-ves
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