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От каких продуктов стоит отказаться в жаркую погоду

Эксперты говорят, что в жаркую погоду следует ограничить в рационе некоторые продукты, чтобы исключить риск отравлений и плохого самочувствия

сегодня, 17:15
Автор:

Светлана Шкурупий

В летнее время эксперты советуют немного изменить рацион, в частности сократить его калорийность и исключить несколько продуктов. От чего следует отказаться в жаркую погоду?

От каких продуктов стоит отказаться в жаркую погоду

Что нельзя есть летом (фото из открытых источников)

Стручковая фасоль

Казалось бы, что плохого может быть в стручковой фасоли, ведь это легкий гарнир. Но эксперты говорят, что в 100 г овоща содержится около 15% суточной нормы соли, а она, как известно, задерживает жидкость в организме. А в жаркое время года такой расклад может привести к неприятным последствиям. 

Копченая рыба

В этом продукте также содержится много соли (в 100 г — от 5 до 15% суточной нормы). Это значит, что побаловать себя небольшим кусочком все-таки можно, но увлекаться не стоит. 

Суши

Это одно из самых опасных блюд в жаркую погоду, потому что под воздействием высоких температур сырая рыба может быстро испортиться, и в ней могут размножаться сальмонеллы. А это грозит расстройством пищеварения, поэтому будьте аккуратны. 

Кофе и кофеиносодержащие напитки

Летом эксперты рекомендуют ограничить в рационе кофейные напитки, потому что они могут вызвать обезвоживание. Кроме того, они влияют на сердце, которое и так перегружено в жару. 

Копченое мясо и колбасы

Такие продукты сами по себе не особо полезны и тяжелее усваиваются организмом, чем фрукты, овощи и крупы. К тому же после них жажда становится еще сильнее.

Напомним, в жаркую погоду наш организм теряет много влаги, которую постепенно необходимо возобновлять, чтобы избежать обезвоживания. Врач Андрей Тяжельников рассказал, можно ли утолять жажду холодной водой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что жаркая погода серьезно влияет на наш организм, в частности меняет обмен веществ. Диетологи настоятельно не рекомендуют переедать летом, а советуют придерживаться основных правил, которые помогут облегчить общее самочувствие.


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Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/27832-desyat-produktov-ot-kotoryh-sleduet-otkazatsya-v-zharkuyu-pogodu
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