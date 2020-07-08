Врач рассказал, можно ли в жару пить холодную воду

В жаркую погоду наш организм теряет много влаги, которую постепенно необходимо возобновлять, чтобы избежать обезвоживания. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал, можно ли утолять жажду холодной водой. Об этом сообщает издание Medikforum.

Когда на улице сильно жарко, нам хочется выпить какого-нибудь холодного напитка. Но специалист говорит, что резкий контраст температур может нанести серьезный урон здоровью. Медик объяснил, что пить холодную воду в жару могут только люди, у которых сильный закаленный иммунитет, другим же не стоит так утолять жажду.

Дело в том, что жара и так подвергает организм серьезному стрессу, ведь температура тела повышается. И когда мы пьем холодную воду, то получается резкий контраст, а значит вызываем еще больший стресс у организма. Это может вызвать обострение хронических заболеваний или сердечных проблем, особенно у людей со слабой иммунной системой.

В сильную жару врач рекомендует принимать теплый душ и делать прохладные компрессы для тела, которые помогут снизить его температуру и облегчить самочувствие.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как правильно питаться в жару.

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