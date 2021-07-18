От холестерина и гипертонии: какая каша полезна на завтрак

Многие люди не представляют свой завтрак без каш: овсянки, гречки или манки. Но эксперты настоятельно рекомендуют включать в утренний рацион киноа, утверждая, что такая каша невероятно полезна для организма. В чем же ее особенность?

Каши на завтрак (фото из открытых источников)

Для роста и развития

Эксперты отмечают, что в одной чашке вареной киноа содержится более 8 г белка — главного "строительного" материала организма, который необходим для роста и восстановления клеток тела. Кроме того, в белке есть аминокислоты, поддерживающие иммунную систему.

От холестерина и гипертонии

Американские диетологи утверждают, что в киноа есть клетчатка, употребление которой положительно влияет на многие системы организма. Этот углевод улучшает пищеварение, помогает нормализовать уровень холестерина в крови, а также артериальное давление.

Против рака и болезней сердца

Киноа также богата на витамин С и антиоксидантные вещества, которые защищают клетки организма от повреждений, предотвращая развитие опасных заболеваний, в том числе онкологии. Кроме того, согласно исследованиям, киноа улучшает работу сердечно-сосудистой системы.

Напомним, что завтрак не зря называют самым важным приемом пищи, потому что он придает сил, бодрости и энергии на весь день, а также запускает обменные процессы в организме. Но из-за недостатка времени многие люди пропускают утренний прием пищи. Почему так делать нельзя?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что многие диетологи сходятся во мнении, что употребление каши на завтрак несет множество пользы для организма. Однако иногда выбор такого первого приема пищи может спровоцировать побочные эффекты, в частности метеоризм (вздутие живота).

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