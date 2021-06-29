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Главная Новости Здоровье диета и питание Какие каши нельзя есть на завтрак
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Какие каши нельзя есть на завтрак

Все дело во входящим в состав глютене

сегодня, 08:10
Автор:

Елизавета Черных

Многие диетологи сходятся во мнении, что употребление каши на завтрак несет множество пользы для организма.  Однако иногда выбор такого первого приема пищи может спровоцировать побочные эффекты, в частности, метеоризм (вздутие живота). Об этом пишет U-News. 

Какие каши нельзя есть на завтрак

Медики назвали каши, которые нельзя есть на завтрак - фото из открытых источников

Отмечается, что причиной неприятных ощущений является глютен (клейковина). Это особый белок, который входит в состав некоторых злаковых растениях, как ячмень, пшеница, рожь или овес. С помощью глютена муку с добавлением воды можно превратить в упругое и эластичное тесто. 

В последнее время это белок не обходят вниманием и производители продуктов питания, в частности и детского. На упаковках часто можно наблюдать предупреждающую надпись о наличии в составе глютена. 

В издании подчеркивают, что глютен при взаимодействии с белком зонулином способен повысить проницаемость кишечника, образовывая так называемую "кишечную дыру". После этого иммунная система выделяет антитела, защищая себя и весь организм. Попадая под атаку антител, клетки кишечника воспаляются. И с каждой новой порцией глютена ситуация может ухудшиться. 

Также глютен нередко вызывает аллергическую реакцию. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что каша является для многих неотъемлемой частью завтрака, так как этот продукт способен насыщать организм энергией и полезными элементами. Однако, как и любая другая еда, некоторое каши могут быть вовсе не полезными для человека. После огромного количества проведенных исследований медики могут с уверенностью назвать те виды каш, которые оказывают негативное воздействие на здоровье.


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Источник: https://u-news.com.ua/112576-mediki-nazvali-kashi-kotore-nelzja-est-na-zavtrak.html
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