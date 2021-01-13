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Названы самые вредные для здоровья каши

От некоторых каш на завтрак лучше отказаться

сегодня, 10:04
Автор:

Мокрик Анастасия

Каша является для многих неотъемлемой частью завтрака, так как этот продукт способен насыщать организм энергией и полезными элементами. Однако, как и любая другая еда, некоторое каши могут быть вовсе не полезными для человека.

Названы самые вредные для здоровья каши

Список каш, которые вредны для здоровья - фото: из открытых источников

После огромного количества проведенных исследований медики могут с уверенностью назвать те виды каш, которые оказывают негативное воздействие на здоровье.

Овсяная каша

Диетологи считают эту кашу неполезной, так как в ней содержится очень много калорий, но в то же время мало белка. Если же есть её на завтрак, то насытить организм до обеда эта каша просто не способна. Кроме того, в этом продукте была обнаружена фитиновая кислота, которая буквально вымывает из костей кальций.

Рисовая каша

Речь идет о шлифованном рисе. Медики установили, что при шлифовке из риса выводятся все полезные вещества, исчезают витамины, а вместо этого  остается крахмал. Однако для любителей риса выход всё же есть. Врачи рекомендуют употреблять бурый рис, так как он обогащен многими витаминами.

Манная каша

В детстве большинству детей неоднократно говорили, что манная каша очень полезна для здоровья, и поэтому она обязательно должна быть в рационе. Однако на самом деле это не так. Медики отмечают, что эта каша не несет никакой пользы. Кроме того, в ней содержится крахмал и опасный для детей глютен. Именно глютен мешает усвоению железа  и витамина D у детей. 


Врачи советуют употреблять такие каши, как гречневая, ячневая, гороховая, пшеничная. Эти крупы обогатят организм полезными веществами. 


Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что был назван самый острый соус в мире, вызывающий паралич, а также о том, кому нельзя есть гречневую кашу



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Источник: https://ukrainianwall.com/society/8486-opasno-dlya-detey-privychnye-dlya-pitaniya-kashi-okazalis-vrednymi-spisok
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