Названы самые вредные для здоровья каши

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Мокрик Анастасия
Каша является для многих неотъемлемой частью завтрака,
так как этот продукт способен насыщать организм энергией и полезными
элементами. Однако, как и любая другая еда, некоторое каши могут быть вовсе не
полезными для человека.
Список каш, которые вредны для здоровья - фото: из открытых источников
После огромного количества проведенных исследований
медики могут с уверенностью назвать те виды каш, которые оказывают негативное
воздействие на здоровье.
Овсяная каша
Диетологи считают эту кашу неполезной, так как в ней
содержится очень много калорий, но в то же время мало белка. Если же есть её на
завтрак, то насытить организм до обеда эта каша просто не способна. Кроме того,
в этом продукте была обнаружена фитиновая кислота, которая буквально вымывает
из костей кальций.
Рисовая каша
Речь идет о шлифованном рисе. Медики установили, что при шлифовке из риса выводятся все
полезные вещества, исчезают витамины, а вместо этого остается
крахмал. Однако для любителей риса выход всё же есть. Врачи рекомендуют
употреблять бурый рис, так как
он обогащен многими витаминами.
Манная каша
В детстве большинству детей неоднократно говорили, что манная каша очень полезна для здоровья, и поэтому она обязательно должна быть в рационе. Однако на самом деле это не так. Медики отмечают, что эта каша не несет никакой пользы. Кроме того, в ней содержится крахмал и опасный для детей глютен. Именно глютен мешает усвоению железа и витамина D у детей.
Врачи советуют употреблять такие каши, как гречневая, ячневая, гороховая, пшеничная. Эти крупы обогатят организм полезными веществами.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что был назван самый острый соус в мире, вызывающий паралич, а также о том, кому нельзя есть гречневую кашу.
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