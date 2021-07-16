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Почему нельзя пропускать завтрак: три важных причины

Эксперты рассказали о важности утреннего приема пищи и назвали три причины, по которым нельзя пропускать завтрак

сегодня, 08:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Завтрак не зря называют самым важным приемом пищи, потому что он придает сил, бодрости и энергии на весь день, а также запускает обменные процессы в организме. Но из-за недостатка времени, многие люди пропускают утренний прием пищи. Почему так делать нельзя?

Почему нельзя пропускать завтрак: три важных причины

Почему нельзя пропускать завтрак / Фото: pexels.com

Завтрак поможет избежать переедания днем

Исследователи отметили, что завтрак, который состоит из большого количества белковой пищи, помогает предотвратить переедание. Если его пропустить, тогда чувство голода усилится и во второй половине дня вы съедите намного больше, чем планировали. 

Завтрак способствует нормализации уровня сахара

Американские ученые в ходе исследования, проведенного в 2019 году, доказали, что пропуск утреннего приема пищи, способствует повышению сахара в крови. А вот сбалансированный завтрак, наоборот, помогает нормализовать уровень глюкозы, тем самым улучшая самочувствие. Эксперты особенно не рекомендуют пропускать утром прием пищи тем, у кого нарушен обмен веществ и есть предрасположенность к сахарному диабету. 

Завтрак может справиться со стрессами

Ученые также выяснили, что отказ от завтрака повышает в организме уровень кортизола (гормона стресса), а также негативно сказывается на давлении в течение дня. 

Напомним, что многие люди на завтрак, как правило, едят яичницу или овсяную кашу. Но можно разнообразить утренний рацион более питательными и вкусными блюдами. На своей страничке в Instagram врач-диетолог Ольга Декер рассказала, что можно приготовить утром.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что завтрак — самый важный прием пищи, поэтому пропускать его крайне не рекомендуется. Предлагаем вам быстрый и вкусный вариант овощного омлета, который готовится в микроволновке за считанные минуты. Что потребуется для рецепта?


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Источник: https://profile.ru/news/society/health/pochemu-ne-nuzhno-propuskat-zavtrak-tri-vazhnye-prichiny-893711/
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