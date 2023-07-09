Опасная малина: кому врачи категорически не советуют употреблять эту ягоду

Малина нежелательна в рационе людей с больными почками (фото из открытых источников)

Все с детства запомнили, что чай с малиной – очень действенное средство при простуде и высокой температуре. Его следует употреблять тем, у кого кашель, ангина и плохой иммунитет. А вот кому от малины лучше отказаться, знают "Комментарии".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Тем, кто страдает гастритом и язвой желудка. Из-за высокого содержания органических кислот слизистая желудочно-кишечного тракта будет раздражаться. Но отвар из листьев малины такого эффекта не имеет, поэтому врачи рекомендуют его употреблять: он обладает вяжущими и противовоспалительными свойствами. А главное, в нем в большом количестве присутствует пектин, способствующий выведению из организма желчных кислот.

Тем, у кого наблюдаются проблемы со сворачиваемостью крови. В малине содержится много салицилатов, которые способствуют ее разжижению и могут осложнить ситуацию еще больше.

Тем, кто жалуется на нарушение АД и аритмию.

Тем, у кого нарушена работа почек или есть камни в почках. Малина имеет мочегонный эффект, а дополнительная нагрузка на почки, которую она обязательно спровоцирует, будет излишней. Также она может активизировать движение камешков – врачи неоднократно фиксировали подобные случаи.

Тем, у кого есть диагноз "подагра". Причина этого воспаления суставов – нарушение метаболизма пуринов в организме. А в малине количество пуринов значительно выше, чем в любых других ягодах, поэтому оно способно усилить нарушение пуринового обмена.

Тем, у кого непереносимость ацетилсалициловой кислоты.

Тем, кто следит за своим весом. Сама малина не калорийная (46 ккалорий в 100 граммах), однако она вызывает аппетит, поэтому нежелательное переедание гарантировано. Если уж очень хочется, диетологи рекомендуют включать ее в рацион в минимальном количестве и желательно с мягким сыром или йогуртом.

Аллергикам. Причем даже если вы не замечаете каких-либо явных признаков аллергической реакции на эту ягоду, это вовсе не значит, что ее нет. Малина – сильный аллерген: если организм не реагирует на ее небольшое количество покраснением кожи, зудом или слезоточивостью, это вовсе не значит, что так будет, если съесть килограмм.

Кстати, норма для взрослого человека не больше 400 граммов в день.

Ранее "Комантари" сообщали, что японские ученые научились выращивать новые зубы .



Также писали об обнаруженной молекуле, которая не дает организму стареть





