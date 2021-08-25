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Главная Новости Здоровье диета и питание О каких болезнях свидетельствует постоянная тяга к сладкому
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О каких болезнях свидетельствует постоянная тяга к сладкому

Диетологи рассказали, о каких конкретных недугах может свидетельствовать непреодолимая тяга к сладкому

сегодня, 11:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Время от времени всех тянет на сладенькое, но, если вы не в состоянии контролировать свое желание, тогда возможно в организме случился какой-то сбой. Специалисты рассказали, на какие заболевания это может указывать.

О каких болезнях свидетельствует постоянная тяга к сладкому

О каких болезнях говорит постоянная тяга к сладкому / Фото: Shutterstock / Fotodom

Ученые отметили, что дело может быть в постоянном стрессе, поскольку из-за него организм расходует в два раза больше энергии.  Многие люди заедают нервное напряжение чем-то сладеньким, но настроение от этого улучшается лишь на короткое время, а при регулярном употреблении сахара — проблемы со здоровьем неизбежны. В таких ситуациях, лучше найти другие способы для расслабления. 

Кроме этого, сильная тяга к сладкому может свидетельствовать о прогрессирующем остеохондрозе, когда артерии, доставляющие кровь к клеткам мозга, пребывают в стесненном положении и мозг не получает достаточного количества глюкозы. В результате организм начинает требовать быстрых углеводов, чтобы восполнить дефицит. 

Желание съесть пирожное или шоколадку также может указывать на проблемы с желудочно-кишечным трактом, в частности, когда у человека повышенная кислотность, дисбактериоз или нарушен процесс усвоения аминокислот и минералов.  

Также в качестве причины непреодолимой тяги к сладкому врачи назвали перенесенную болезнь Боткина (острое инфекционное заболевание печени, вызываемое вирусом гепатита A).

Напомним, можно ли заболеть сахарным диабетом, если есть много сладкого.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что диетолог из Швеции Фредерик Паулун рассказал, как избавиться от зависимости к сладкому всего за одну неделю. Эксперт советует в первую очередь перестать есть продукты, в которых больше всего сахара.


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Источник: https://live24.ru/obschestvo/zdorove/rokovoj-tort-o-kakih-boleznyah-govorit-postoyannaya-tyaga-k-sladkomu.html
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