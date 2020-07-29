Как избавиться от тяги к сладкому за неделю

shutterstock.com

Диетолог из Швеции Фредерик Паулун рассказал, как избавиться от зависимости к сладкому всего за одну неделю. Понадобится упорство и несколько правил, пишет издание Expressen.

"Главное - выдержать первое время, а потом справляться с желанием съесть что-нибудь сладкое будет легче", - подчеркнул специалист.

Диетолог советует перестать есть продукты, в которых больше всего сахара. Это, к примеру, сладкие кукурузные хлопья, газировка, выпечка и конфеты.

"Надо отказаться вообще от всего сахара и есть только медленные углеводы. Особенно чувствительным людям, возможно, в начале придется отказаться даже от свежих фруктов и ягод. Через несколько недель обычно уже можно снова их есть", - подчеркнул врач.

Также Паулун, чтобы избавиться от сахарной зависимости, посоветовал больше двигаться, избегать стресса, пить много воды, регулярно принимать пищу, высыпаться, употреблять белковые продукты, избегать полуфабрикатов, ввести в рацион орехи и семена.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что произойдет с телом, если на месяц отказаться от сладкого.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!