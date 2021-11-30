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Нужно ли мыть апельсины и другие цитрусовые

Эксперты рассказали, почему перед употреблением нужно мыть цитрусовые, несмотря на очищение плода от кожуры

сегодня, 08:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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Все знают о том, что перед употреблением овощи и фрукты нужны мыть, потому что на них скапливается грязь и различные бактерии. Но многие задаются вопросом, зачем мыть апельсины, мандарины и другие цитрусовые, ведь их употребляют без кожуры.

Нужно ли мыть апельсины и другие цитрусовые

Зачем мыть апельсины (фото из открытых источников)

Врач общей практики Регина Шайдуллина отметила, что фрукты нужно мыть всегда, даже те, которые требуется очищать. С помощью рук и ножа можно легко перенести микробы с кожуры на ту часть плода, которую собираетесь есть. При чем, чтобы заразиться, не нужно много возбудителей: они очень быстро размножаются в организме.

Инфекционист Денис Усенко рассказал, что в магазинах на плоды могут наносить различные составы, чтобы улучшить их внешний вид. Простым ополаскиванием смыть их непросто, поэтому каждый плод необходимо тщательно мыть горячей водой. Это касается и тех фруктов, которые мы чистим, например, цитрусовых. Их готовят к длительному хранению и транспортировке, поэтому мытье перед употреблением обязательно.

Напомним, что цитрусовые содержат вещества, которые иммунная система может воспринимать как чужеродные, поэтому реагирует на них выбросом гистамина. В результате у человека появляется аллергическая реакция. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, несмотря на то, что апельсины — настоящий кладезь витаминов и полезных веществ, употреблять их стоит с особой осторожностью, особенно во время завтрака. Почему?

Читайте также, что мандарины являются незаменимым атрибутом новогодних праздников, поэтому спрос на них в этот период года заметно возрастает. Однако, злоупотреблять плодами не стоит. Врач-диетолог Ольга Григорьян рассказала, какую опасность скрывают эти цитрусовые.


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Источник: https://aif.ru/food/products/nuzhno_li_myt_mandariny_apelsiny_i_drugie_citrusovye
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