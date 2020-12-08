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Диетолог рассказала о скрытой опасности мандаринов

Мандарины являются лидерами по содержанию фруктозы

сегодня, 19:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Мандарины являются незаменимым атрибутом новогодних праздников, поэтому спрос на них в этот период года заметно возрастает. Однако, злоупотреблять плодами не стоит. Врач-диетолог Ольга Григорьян рассказала, какую опасность скрывают эти цитрусовые.

Диетолог рассказала о скрытой опасности мандаринов

мандарины / фото: depositphotos

В составе мандаринов есть витамины А, С, Д, К и другие ценные вещества, которые укрепляют иммунитет, улучшают работу сердечно-сосудистой системы, ускоряют метаболизм и помогают быстро восстановить силы. Кроме того, насыщенный запах мандарин поднимает настроение и придает дому праздничную атмосферу.

Однако, злоупотреблять продуктом не стоит, потому что эти цитрусовые являются лидерами по содержанию фруктозы. То есть в них большое количество простых углеводов, которые быстро всасываются. А это скрытая угроза, на которую следует обратить внимание. 

Врач подчеркнула, что людям, у которых сахарный диабет, ожирение или тем, кто тщательно следить за своей фигурой, стоит контролировать количество съеденных цитрусовых за день. Например, допустимо 1-2 плода в день, не больше.  Также не следует увлекаться мандаринами аллергикам, а также людям, у которых обостренные заболевания желудочно-кишечного тракта и проблемы с печенью. 

Напомним, что аллергическая реакция на цитрусовые может возникнуть из-за того, что некоторые вещества, входящие в состав фрукта, иммунная система воспринимает как чужеродные, и реагирует на них выбросом гистамина. Отсюда и появляется насморк, отек и высыпания.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить необычную и оригинальную закуску на новогодний стол в виде мандаринки. 


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Источник: https://russian.rt.com/russia/news/809411-dietolog-rasskazala-mandariny?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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