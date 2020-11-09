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Ученые раскрыли неожиданный вред апельсинов

Апельсины не предназначены для лечения

сегодня, 09:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Несмотря на то, что апельсины — настоящий кладезь витаминов и полезных веществ, употреблять их стоит с особой осторожностью, особенно во время завтрака. 

Ученые раскрыли неожиданный вред апельсинов

апельсины (фото: profengshui)

Эксперты отметили, что утренний прием пищи играет очень важную роль для организма, ведь мы возобновляем энергию и накапливаем силы на предстоящий день. Но стоит пересмотреть свой утренний рацион, чтобы он был максимально полезным. В первую очередь, чтобы избежать проблем с пищеварением, специалисты не советуют употреблять цитрусовые, в частности апельсины и мандарины. Они могут повысить уровень кислотности в желудке, тем самым увеличить риск развития гастрита или язвы желудка. Если вы уже страдаете подобными заболеваниями, тогда любовь к апельсинам по утрам (и не только) может вызвать обострение. 

Стоит помнить, что апельсины не предназначены для лечения, поэтому не употребляйте их слишком много. Да, они укрепляют иммунитет, сосуды, кровообращение, но увлекаться ими не стоит. Возможно, утром живот у вас болит именно из-за цитрусовых. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему нельзя выбрасывать апельсиновые корки.


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Источник: https://www.msn.com/en-in/health/health-news/you-should-absolutely-avoid-eating-these-5-foods-on-an-empty-stomach/ar-BB1aMuXG
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