Нефролог рассказала, какой напиток "убивает" почки

Если хотите сохранить здоровье почек и предотвратить образование камней, тогда врач-нефролог Дарья Садовская рекомендует исключить из рациона сладкую газированную воду, потому что этот напиток может "убить" орган.

Что убивает почки (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что сейчас на полках магазинов можно встретить газировку, на которой написано "0 калорий" или "без сахара", но на самом деле это не так. Согласно данным исследования, в год человек выпивает 50 литров газированных напитков, не задумываясь о том, насколько серьезно они вредят здоровью.

На самом деле один стакан сладкой газированный воды в день "бьет" по фигуре, мозговой деятельности, зубам и почкам. Эти напитки содержат большое количество фосфатов, а при их избытке в организме страдает печень, обмен веществ и обостряются хронические заболевания.

Также врач отметила, что для образования камней в почках много газировки не надо, достаточно одной всего порции в день, риск при этом увеличивается на 23%

Кроме этого, "благодаря" газировке, те вещества, которые должны навсегда покинуть наш организм с помощью почечной фильтрации, всасываются обратно из первичной мочи в кровь.

Частое употребление сладкой воды также вредит мозговой активности, в частности снижается умственная способность, память и возрастает риск деменции.

Напомним, что почки – исключительно важный для благополучной жизни орган, который выполняет множество важных функций. Но его работе могут помешать определенные привычки, присущие каждому третьему жителю планеты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что новое исследование, проведенное Американским обществом нефрологов, показало, как кофе влияет на работу почек.

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