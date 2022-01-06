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Какие привычки медленно «уничтожают» почки

Эксперты перечислили вредные привычки, которые медленно уничтожают почки, нарушая роботу органа

сегодня, 10:40
Автор:

Светлана Шкурупий
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Почки – исключительно важный для благополучной жизни орган, который выполняет множество важных функций. Но его работе могут помешать определенные привычки, присущие каждому третьему жителю планеты.

Какие привычки медленно «уничтожают» почки

Что вредит почкам (фото из открытых источников)

Эксперты отметили, что нарушить работу почек может неправильное питание, в частности тяга к потреблению соленой пищи. Обилие соли в меню может привести к отложению камней в почках и самым неприятным симптомам, связанным с этим процессом. Также не стоит злоупотреблять мясом, потому что почки обеспечивают выведение белка и других продуктов, образуемых при его переваривании. Если его слишком много, то орган не успевает справляться со своей работой и могут возникнуть различные нарушения.

А еще, согласно данным специалистов, ежедневное употребление двух баночек газировки может на 30% повысить риск возникновения заболеваний почек. Так что от таких напитков лучше отказаться или минимизировать их в рационе.

Пассивный образ жизни также вредит почкам, поскольку при сидячей работе в органе начинают возникать застойные явления. Чтобы восстановить правильную циркуляцию крови, каждый час делайте небольшую разминку или гимнастику.

Недостаточное количество воды – еще один удар по почкам. Поскольку этот парный орган трудится с целью интоксикации, при недостатке жидкости в организме выведение токсинов тормозится, так как кровь становится более густой.

Курение и употребление алкоголя также отрицательно сказываются на здоровье. Вредные привычки ухудшают работу почек, ведь те не в силах справляться с большим количеством поступивших в организм токсических веществ.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты провоцируют появление камней в почках.


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Источник: https://svidok.online/8-pry-vy-chek-kotory-e-medlenno-uny-chtozhayut-pochky/
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