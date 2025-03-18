Не ешьте этого, если хотите, чтобы ваш мозг работал нормально

Наш мозг – это настоящий "двигатель" нашего организма. Он составляет всего 2% от массы тела, но потребляет до 20% всей энергии. Для его эффективной работы нужны полезные жиры, витамины и минералы, однако современный рацион часто наполнен вредными продуктами, которые могут усугублять память, концентрацию и даже повышать риск серьезных заболеваний.

Худшие продукты для здоровья мозга. Фото из открытых источников

Какие продукты наиболее вредны для мозга. Портал "Комментарии" подготовил список из семи худших.

1. Подслащенные напитки

Кола, лимонады и ароматизированные воды – это жидкий сахар, который способствует ожирению, диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям. Однако мало кто знает, что они тоже разрушают мозг. Исследование, опубликованное в журнале Alzheimer's & Dementia в 2017 году, выявило, что чрезмерное потребление таких напитков приводит к атрофии мозга и уменьшению гиппокампа – зоны, ответственной за память. Люди, которые пьют много сладких напитков, хуже усваивают информацию и запоминают меньше деталей.

2. Рафинированные углеводы

Выпечка, хлопья с медом и белый хлеб резко повышают уровень сахара в крови, после чего он также резко падает. Это вызывает утомление, снижение концентрации и когнитивных способностей. Если хотите, чтобы мозг работал как швейцарские часы, выбирайте сложные углеводы: цельнозерновой хлеб, киноа и овощи.

3. Фастфуд

Хот-доги, гамбургеры, круасаны – это быстрая еда, буквально "замедляющая" мозг. Исследование Университета штата Огайо 2014 года доказало, что дети, часто едящие фастфуд, хуже учатся и имеют более слабые аналитические навыки. Все дело в трансжирах, избытке соли и сахара, ухудшающих передачу нервных импульсов.

4. Трансжиры

Гидрогенизированные растительные масла содержатся в выпечке, снеках и маргарине. Они не только вредят сердцу, но и мозгу: замедляют память, концентрацию и повышают риск депрессии. Исследование Калифорнийского университета показало, что люди, потребляющие много трансжиров, запоминают на 10% меньше слов в тестах на память.

5. Аспартам

Этот искусственный подсластитель содержится в жвачках, диетических напитках, леденцах и еще около 9 тыс. продуктов. Несмотря на бессчетные исследования, аспартам остается противоречивым веществом. Доказано, что он может вызвать окислительный стресс в клетках мозга, что особенно опасно для детей, беременных женщин и пожилых людей. Если принимать аспартам во время беременности, он накапливается в плаценте и мозге неродившегося ребенка в очень высоких концентрациях и может увеличить риск психических расстройств.

6. Алкоголь

Кроме привычных симптомов опьянения, алкоголь оказывает долгосрочное влияние: уменьшает объем мозга, разрушает нейромедиаторы и нарушает память. Исследование The Lancet Public Health показало, что алкоголь является главным фактором риска развития деменции. А употребление алкоголя во время беременности может привести к фетальному алкогольному синдрому у ребенка.

7. Рыба, загрязненная ртутью

Некоторые виды рыб, в частности тунец, акула, рыба-меч накапливают ртуть, которая чрезвычайно токсична для мозга. Метилртуть проникает через гематоэнцефалический барьер, нарушая функции нервной системы. У детей это может повлечь задержку развития, а у взрослых – нарушение координации, слуха и речи.

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