Не ешьте этого, если хотите, чтобы ваш мозг работал нормально

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Наш мозг – это настоящий "двигатель" нашего организма. Он составляет всего 2% от массы тела, но потребляет до 20% всей энергии. Для его эффективной работы нужны полезные жиры, витамины и минералы, однако современный рацион часто наполнен вредными продуктами, которые могут усугублять память, концентрацию и даже повышать риск серьезных заболеваний.
Худшие продукты для здоровья мозга. Фото из открытых источников
Какие продукты наиболее вредны для мозга. Портал "Комментарии" подготовил список из семи худших.
Кола, лимонады и ароматизированные воды – это жидкий сахар, который способствует ожирению, диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям. Однако мало кто знает, что они тоже разрушают мозг. Исследование, опубликованное в журнале Alzheimer's & Dementia в 2017 году, выявило, что чрезмерное потребление таких напитков приводит к атрофии мозга и уменьшению гиппокампа – зоны, ответственной за память. Люди, которые пьют много сладких напитков, хуже усваивают информацию и запоминают меньше деталей.
Выпечка, хлопья с медом и белый хлеб резко повышают уровень сахара в крови, после чего он также резко падает. Это вызывает утомление, снижение концентрации и когнитивных способностей. Если хотите, чтобы мозг работал как швейцарские часы, выбирайте сложные углеводы: цельнозерновой хлеб, киноа и овощи.
Хот-доги, гамбургеры, круасаны – это быстрая еда, буквально "замедляющая" мозг. Исследование Университета штата Огайо 2014 года доказало, что дети, часто едящие фастфуд, хуже учатся и имеют более слабые аналитические навыки. Все дело в трансжирах, избытке соли и сахара, ухудшающих передачу нервных импульсов.
Гидрогенизированные растительные масла содержатся в выпечке, снеках и маргарине. Они не только вредят сердцу, но и мозгу: замедляют память, концентрацию и повышают риск депрессии. Исследование Калифорнийского университета показало, что люди, потребляющие много трансжиров, запоминают на 10% меньше слов в тестах на память.
Этот искусственный подсластитель содержится в жвачках, диетических напитках, леденцах и еще около 9 тыс. продуктов. Несмотря на бессчетные исследования, аспартам остается противоречивым веществом. Доказано, что он может вызвать окислительный стресс в клетках мозга, что особенно опасно для детей, беременных женщин и пожилых людей. Если принимать аспартам во время беременности, он накапливается в плаценте и мозге неродившегося ребенка в очень высоких концентрациях и может увеличить риск психических расстройств.
Кроме привычных симптомов опьянения, алкоголь оказывает долгосрочное влияние: уменьшает объем мозга, разрушает нейромедиаторы и нарушает память. Исследование The Lancet Public Health показало, что алкоголь является главным фактором риска развития деменции. А употребление алкоголя во время беременности может привести к фетальному алкогольному синдрому у ребенка.
Некоторые виды рыб, в частности тунец, акула, рыба-меч накапливают ртуть, которая чрезвычайно токсична для мозга. Метилртуть проникает через гематоэнцефалический барьер, нарушая функции нервной системы. У детей это может повлечь задержку развития, а у взрослых – нарушение координации, слуха и речи.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как привить мозгу "иммунитет" от болезни Альцгеймера.
Также "Комментарии" писали о десяти советах от врача, который успешно избавился от живота и похудел на 40 кг.
Новости