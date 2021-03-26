Названы злаки, увеличивающие шансы на долголетие

Эксперты рекомендуют обогащать свой рацион злаковыми продуктами, потому что они содержат много полезных веществ и способствуют долголетию. Но какие именно злаки стоит добавить в свой рацион?

какие злаки увеличивают шансы на долголетие (фото из открытых источников)

Специалисты провели анализ 45 исследований на эту тему и отметили, что злаки являются практически основными компонентами любой диеты. Более того, экспертам удалось найти взаимосвязь между определенными видами этих продуктов и риском развития серьезных заболеваний. По версии ученых, самыми полезными злаками являются цельнозерновой хлеб, хлопья и отруби. Также в свой рацион эксперты советуют добавить коричневый рис и цельнозерновые макароны, поскольку в их составе много клетчатки, которая дает на длительное время ощущение сытости и улучшает процесс пищеварения.

Также ученые отметили, что злаки должны составлять больше трети рациона, их регулярное употребление обогащает организм полезными витаминами и минералами, которые укрепляют иммунитет, а также защищают от проблем с сердцем и других недугов, увеличивая продолжительность жизни.

Но, согласно результатам исследования, белый рис и цельное зерно не обладали подобным эффектом.

Напомним, что эксперты назвали еще один продукт, который увеличивает продолжительность жизни. Оказалось, что это рыба-меч, в составе которой есть много селена — микроэлемента, позитивно влияющего на щитовидную железу и сердце.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в популярной приправе нашли секрет долголетия. Речь идет об орегано, которую используют не только в кулинарии, но и в косметологии, и в медицине.

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