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Главная Новости Здоровье диета и питание Еще один продукт, который увеличивает продолжительность нашей жизни
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Еще один продукт, который увеличивает продолжительность нашей жизни

Это рыба, в составе которой есть много селена

сегодня, 21:35
Автор:

Любовь Блажко

Эксперты ранее уже перечисляли продукты, которые увеличивают продолжительность нашей жизни, и теперь в этом списке появился еще один продукт. Так, они заявили, что рыба-меч – это эффективный продукт для долгой жизни. 

Еще один продукт, который увеличивает продолжительность нашей жизни

Продукт, который увеличивает продолжительность нашей жизни. Фото: unsplash

В ней есть большое количество полезных веществ, которые поддерживают здоровье органов человека. Также эта рыба является источником селена – микроэлемента, который необходим нашему организму. Он позитивно влияет на щитовидную железу и сердце. А кроме этого, в этом виде рыбы содержится много витамина D, который полезен для костей. Он является ключевым в формировании костной ткани и поддержании иммунной системы в тонусе.

Также в этом полезном продукте можно найти эйкозапентаеновую и докозагексаеновую омега-3 жирные кислоты, которые являются отличной профилактикой сердечно-сосудистых болезней, благотворно влияют на давление, снижают уровень холестерина, уменьшают частоту сокращения сердца и улучшают эластичность сосудов.

Омега-3 жирные кислоты предотвращают появление тромбов и закупорки артерий. А именно по этим причинам наступает преждевременная смерть, и не только у людей пожилого возраста.  

Но есть в этом продукте и существенный недостаток – ртуть в составе, которая может негативно повлиять на мозг. Особенно опасной она может быть для центральной нервной системы ребенка, поэтому маленьким деткам, беременным или кормящим женщинам не стоит добавлять рыбу-меч в свой рацион питания. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, продукты, которые увеличивают продолжительность нашей жизни. Специалисты перечислили несколько продуктов, которые обязательно должны присутствовать в нашем рационе. Потому что эти продукты –  источник здоровой жизни и долголетия. 


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Источник: https://lenta.ua/mediki-nazvali-effektivnyy-produkt-dlya-dolgoletiya-80248/
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Обусуждения

Василий

сегодня, 22:05

ОЧЕРЕДНАЯ ЖЫДОВСКАЯ СКАЗКА ПРО ЗОЛОТОГО БЫЧКА....УРА,кому...))))))))))))))))))))

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