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Главная Новости Здоровье диета и питание Продукты, которые увеличивают продолжительность нашей жизни
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Продукты, которые увеличивают продолжительность нашей жизни

Чтобы долго жить, нужно свести к минимуму "мусорную еду", заменив ее полезными продуктами

сегодня, 18:43
Автор:

Любовь Блажко

Специалисты перечислили несколько продуктов, которые обязательно должны присутствовать в нашем рационе. Потому что эти продукты –  источник здоровой жизни и долголетия. 

Продукты, которые увеличивают продолжительность нашей жизни

Продукты, которые увеличивают продолжительность нашей жизни. Фото: unsplash

Грецкие орехи

Люди, которые регулярно кушают их, в пожилом возрасте менее подвергаются хроническим заболеваниям, проблемам с памятью и психикой. Но мера хороша абсолютно во всем, поэтому 2-3 орехов в день будет достаточно, резюмируют эксперты. 

Зеленый чай

Самый большой плюс этого напитка – мощные антиоксиданты. Если вы будете регулярно пить его, то у вас снизится уровень холестерина, улучшится здоровье сердца, а также показатели артериального давления. Но, опять же, нужно знать меру: не более 2 чашек в день (желательно без сахара). 

Фасоль

Она способствует крепкому здоровью сердца и кишечника, а также защищает от набора лишних килограммов и стабилизирует уровень сахара в крови.

Груши

Употребление этого продукта значительно снижает риск развития деменции, а также позитивно влияет на кишечник и сердечно-сосудистую систему. Плюс, в груше содержится много клетчатки. 

Черника

Ни для кого не секрет, что черника полезна для нашего зрения. Но, как оказалось, не только. Она улучшает когнитивные способности мозга, сокращает риск некоторых типов рака и укрепляет сердечную мышцу. 

Также издание "Комментарии" расскажет, несколько простых правил, которые помогут не заболеть зимой. 



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Источник: https://kp.ua/life/681638-5-prostykh-produktov-dlia-uvelychenyia-prodolzhytelnosty-zhyzny
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