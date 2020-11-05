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Главная Новости Здоровье наше тело Несколько простых правил, которые помогут не заболеть зимой
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Несколько простых правил, которые помогут не заболеть зимой

Секрет — в сильном иммунитете

сегодня, 14:32
Автор:

Любовь Блажко

С приходом первых холодов, а особенно в разгар пандемии коронавируса, укрепить иммунитет – самая главная задача. Как правильно это сделать, чтобы извлечь максимальную пользу, знает квалифицированный диетолог Лора Филиппова. Этой информацией она поделилась на своей странице в социальных сетях.

Несколько простых правил, которые помогут не заболеть зимой

Как укрепить иммунитет зимой. Фото: unsplash

В первую очередь, необходимо тщательно пересмотреть своей ежедневный рацион питания. Потому как именно из пищи мы получаем необходимые питательные вещества, витамины и минералы. 

Второй пункт в этом списке – это регулярные физические нагрузки и качественный сон. И тут наверняка все понятно: нагрузки позволят вашему организму постоянно поддерживать тонус, а сон обеспечит хорошую продуктивность.

Специалист акцентирует внимание на том, что не нужно употреблять слишком много сахара. Потому как этот продукт вымывает из организма полезные микроэлементы, а также негативно влияет на иммунную систему. Филиппова рекомендует в холодное время года укреплять иммунитет различными добавками – витаминами С и D, омега 3, а еще разными фито-комплексами.

Диетолог резюмировала, что наш иммунитет – это сложный механизм, который требует регулярности и комплексного подхода. А убеждение "просто попить витамины" точно не прокатит, говорит она. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, топ-5 продуктов для иммунитета. 


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Источник: https://changeua.com/news/chetyire-prostyie-pravila-dlya-teh-kto-ne-hochet-bolet-zimoy/
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