Несколько простых правил, которые помогут не заболеть зимой

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Любовь Блажко
С приходом первых холодов, а особенно в разгар пандемии коронавируса, укрепить иммунитет – самая главная задача. Как правильно это сделать, чтобы извлечь максимальную пользу, знает квалифицированный диетолог Лора Филиппова. Этой информацией она поделилась на своей странице в социальных сетях.
Как укрепить иммунитет зимой. Фото: unsplash
В первую очередь, необходимо тщательно пересмотреть своей ежедневный рацион питания. Потому как именно из пищи мы получаем необходимые питательные вещества, витамины и минералы.
Второй пункт в этом списке – это регулярные физические нагрузки и качественный сон. И тут наверняка все понятно: нагрузки позволят вашему организму постоянно поддерживать тонус, а сон обеспечит хорошую продуктивность.
Специалист акцентирует внимание на том, что не нужно употреблять слишком много сахара. Потому как этот продукт вымывает из организма полезные микроэлементы, а также негативно влияет на иммунную систему. Филиппова рекомендует в холодное время года укреплять иммунитет различными добавками – витаминами С и D, омега 3, а еще разными фито-комплексами.
Диетолог резюмировала, что наш иммунитет – это сложный механизм, который требует регулярности и комплексного подхода. А убеждение "просто попить витамины" точно не прокатит, говорит она.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, топ-5 продуктов для иммунитета.
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