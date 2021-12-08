Названы три правила коррекции фигуры к Новому году

Многие люди стараются активно похудеть к Новому году, но делать это нужно с осторожностью, соблюдая несколько правил. Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что нужно делать для правильного снижения веса.

Как скорректировать фигуру к Новому году / Фото: slimny.tilda.ws

Специалист отметил, что до новогодних праздников вряд ли получиться сбросить 3-5 килограмм, без последствий для здоровья, поэтому тем, кто стремиться похудеть, нужно соблюдать меры предосторожности. Если хотите скорректировать фигуру, то не нужно забывать о ежедневных прогулках (минимум 30 минут).

А также очень важен в этом деле полноценный и качественный сон. Если у вас недосып, то мотивы "гаснут", как и смысл похудения и расщепление жира.

Более того, важно пересмотреть рацион и обязательно исключить из него сахар, конфеты, варенье, чипсы, фаст-фуд, выпечку, белый хлеб. Рис лучше заменить гречкой, а мясо — рыбой. Добавьте в меню больше овощей, фруктов и зелени, а также орехов (1-2 ст. ложки).

Также врач не советует во время новогодних праздников садиться за стол очень голодными, потому что можно переесть и легко набрать лишние килограммы.

Напомним, что перед Новым годом пора подумать о похудении, ведь большое количество пищи и алкоголя может негативно отразиться на вашей фигуре. А значит нужно разгрузить организм и ускорить обменные процессы. В этом помогут следующие советы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что сертифицированные диетологи рассказали об ошибках, которые допускают люди в процессе похудения. Они могут замедлять процесс снижения веса и мешать достижению цели.

Читайте также, какие простые привычки помогут похудеть.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!