Простые привычки, которые помогут похудеть

Вы загорелись мыслью о похудении, но в настоящее время у вас нет плана, как это сделать? Американские эксперты уверяют, что для того, чтобы начать сбрасывать вес, достаточно следовать нескольким простым правилам, которые должны стать вашим оружием в борьбе за идеальную фигуру.

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Не наедайтесь в выходные

Читмил — это распространенный трюк, который используется во многих диетах, чтобы помочь людям справиться с проблемами, связанными с соблюдением строгой программы диеты. Но читмилы не только мешают вам похудеть, но и могут вызвать увеличение веса. Исследование, опубликованное в журнале Obesity, показало, что независимо от того, придерживались ли испытуемые строгой диеты или программы упражнений, они все равно теряли вес медленнее, чем ожидалось, потому что в выходные они ели больше, чем в течение недели.

Обязательно завтракайте

Проблема в том, что пропуск приема пищи на самом деле увеличивает ваши шансы набрать вес, особенно когда дело касается завтрака. Исследование, проведенное Американским журналом эпидемиологии, показало, что люди, отказавшиеся от утреннего приема пищи, в четыре с половиной раза чаще страдали ожирением. Почему? Пропуск приема пищи замедляет метаболизм и усиливает чувство голода.

Полноценно спите

Согласно исследователям Wake Forest, люди, сидящие на диете, которые спят пять часов или меньше, набирают в два с половиной раза больше жира на животе, чем те, кто спит более восьми часов. Спите в среднем от шести до семи часов в сутки — это оптимальное время для контроля веса.



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