Названы пять продуктов, которые сжигают жир

Если хотите избавиться от лишнего веса, тогда пересмотрите свой рацион и добавьте в него продукты, сжигающие жир. Это не значит, что они помогут вам сбросить по несколько килограмм в день — но ускорить метаболизм все же могут. Что это за продукты?

Какие продукты помогают быстрее похудеть / фото: DepositPhotos

Корица

Эта специя является сильным антиоксидантом, который укрепляет организм и помогает очистить его от шлаков и токсинов, стабилизируя в крови уровень сахара. Более того, корица богата на витамины и минералы, которые нужны для улучшения пищеварения. Добавляйте корицу в смузи, каши, напитки.

Грейпфрут

Этот оранжево-красный плод сжигает калории и ускоряет обмен веществ. При чем, эксперты говорят, что употреблять грейпфрут нужно с горькими перепонками – именно в них содержатся самые нужные для сжигания жира вещества.

Ананас

Этот вкусный фрукт также входит в список продуктов, которые помогают сжигать жир. Ананас ускоряет метаболизм, нормализуется пищеварение и обогащает организм различными витаминными. Лучше всего употреблять свежевыжатый ананасовый сок.

Сельдерей

В сельдерее содержится клетчатка, которая сохраняет на длительное время чувство сытости, поэтому с этим продуктом можно избежать переедания. Еще сельдерей помогает нормализовать работу кишечника.

Вода

Вряд ли диета будет эффективна, если вы не будете поддерживать водный баланс организма. Вода очищает организм от шлаков и токсинов, ускоряет метаболизм и помогает сжигать жир, ускоряя процесс похудения.

Напомним, какие полезные продукты, которые мешают похудеть.

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