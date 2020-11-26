Диетолог перечислила полезные продукты, которые мешают похудеть

Если вы не позволяете себе съесть лишний кусочек торта или любимой булочки, а килограммы остаются на месте, то следует еще раз тщательно пересмотреть рацион своего питания. Поскольку даже в полезных и правильных продуктах может быть большое количество калорий, заявила квалифицированный диетолог Алена Коготкова.

Полезные продукты, которые мешают похудеть. Фото: unsplash

Специалист на своей странице в социальных сетях опубликовала список продуктов, которые принято считать здоровыми и полезными. Однако есть среди них те, которые совсем не являются низкокалорийными, поэтому порции желательно сократить. Конечно же, это касается только тех людей, которые хотят похудеть.

"Есть продукты условно полезные, а есть подходящие для снижения веса. Если у вас нет избыточного веса и вы не склонны к полноте – это одна история. Если же звезды сошлись не в вашу пользу, то "кусочек сыра", да и вообще "полезные жиры" могут сослужить недобрую службу", — поделилась Алена.

Диетолог опубликовала список таких продуктов с расчетом калорий:

• Орехи: до 700 ккал в 100 г (1 грецкий орех – 30-35 ккал)

• Авокадо: до 220-250 ккал в 100 г (в одном – 500 ккал)

• Сухофрукты: до 250 ккал в 100 г (1 финик – 30 ккал)

• Классический сыр: до 350 ккал в 100 г

• Растительное масло (оливковое, льняное и т.д.) – 130 ккал в 1 ст.л.

• Молоко 3,2%: 150 ккал в стакане (250 мл)

• Ореховая паста: до 700 ккал в 100 г (1 ч.л. – 70 ккал)

• Хлебцы: до 350 ккал в 100 г (1 хлебец – 30 ккал)

• Творог 9%: 160 ккал в 100 г

• Гранола: до 450 ккал в 100 г (1 ст.л. – до 50 ккал)

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