Диетолог перечислила полезные продукты, которые мешают похудеть

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Любовь Блажко
Если вы не позволяете себе съесть лишний кусочек торта или любимой булочки, а килограммы остаются на месте, то следует еще раз тщательно пересмотреть рацион своего питания. Поскольку даже в полезных и правильных продуктах может быть большое количество калорий, заявила квалифицированный диетолог Алена Коготкова.
Полезные продукты, которые мешают похудеть. Фото: unsplash
Специалист на своей странице в социальных сетях опубликовала список продуктов, которые принято считать здоровыми и полезными. Однако есть среди них те, которые совсем не являются низкокалорийными, поэтому порции желательно сократить. Конечно же, это касается только тех людей, которые хотят похудеть.
Диетолог опубликовала список таких продуктов с расчетом калорий:
• Орехи: до 700 ккал в 100 г (1 грецкий орех – 30-35 ккал)
• Авокадо: до 220-250 ккал в 100 г (в одном – 500 ккал)
• Сухофрукты: до 250 ккал в 100 г (1 финик – 30 ккал)
• Классический сыр: до 350 ккал в 100 г
• Растительное масло (оливковое, льняное и т.д.) – 130 ккал в 1 ст.л.
• Молоко 3,2%: 150 ккал в стакане (250 мл)
• Ореховая паста: до 700 ккал в 100 г (1 ч.л. – 70 ккал)
• Хлебцы: до 350 ккал в 100 г (1 хлебец – 30 ккал)
• Творог 9%: 160 ккал в 100 г
• Гранола: до 450 ккал в 100 г (1 ст.л. – до 50 ккал)
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