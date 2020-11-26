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Диетолог перечислила полезные продукты, которые мешают похудеть

Они считаются полезными, но мешают при этом сбросить лишний вес

сегодня, 01:30
Автор:

Любовь Блажко

Если вы не позволяете себе съесть лишний кусочек торта или любимой булочки, а килограммы остаются на месте, то следует еще раз тщательно пересмотреть рацион своего питания. Поскольку даже в полезных и правильных продуктах может быть большое количество калорий, заявила квалифицированный диетолог Алена Коготкова.

Диетолог перечислила полезные продукты, которые мешают похудеть

Полезные продукты, которые мешают похудеть. Фото: unsplash

Специалист на своей странице в социальных сетях опубликовала список продуктов, которые принято считать здоровыми и полезными. Однако есть среди них те, которые совсем не являются низкокалорийными, поэтому порции желательно сократить. Конечно же, это касается только тех людей, которые хотят похудеть. 

"Есть продукты условно полезные, а есть подходящие для снижения веса. Если у вас нет избыточного веса и вы не склонны к полноте – это одна история. Если же звезды сошлись не в вашу пользу, то "кусочек сыра", да и вообще "полезные жиры" могут сослужить недобрую службу", — поделилась Алена.

Диетолог опубликовала список таких продуктов с расчетом калорий:

Орехи: до 700 ккал в 100 г (1 грецкий орех – 30-35 ккал)

Авокадо: до 220-250 ккал в 100 г (в одном – 500 ккал)

Сухофрукты: до 250 ккал в 100 г (1 финик – 30 ккал)

Классический сыр: до 350 ккал в 100 г

Растительное масло (оливковое, льняное и т.д.) – 130 ккал в 1 ст.л.

Молоко 3,2%: 150 ккал в стакане (250 мл)

Ореховая паста: до 700 ккал в 100 г (1 ч.л. – 70 ккал)

Хлебцы: до 350 ккал в 100 г (1 хлебец – 30 ккал)

Творог 9%: 160 ккал в 100 г

Гранола: до 450 ккал в 100 г (1 ст.л. – до 50 ккал)

Ранее издание "Комментарии" сообщало, продукты, которые увеличивают продолжительность нашей жизни. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CH7GtQCBfXB/?igshid=17501231wahay
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