Названы пять главных продуктов для женского здоровья

Правильное питание положительно влияет на женский организм, поэтому к подбору продуктов нужно подходить ответственно. Эндокринолог-диетолог Виктория Гончар рассказала, что обязательно должно входить в меню женщины.

Женский рацион (фото из открытых источников)

По мнению специалиста, 3-5 раз в неделю нужно употреблять авокадо, потому что этот экзотический плод является ценным источником витаминов и микроэлементов, которые благоприятно влияют на работу практически всего организма. В авокадо присутствует и магний, и калий, и фосфор, и натрий и т. д.

Также не стоит отказываться от молочных продуктов, ведь они также обогащать организм кальцием, который участвует во многих процессах, в частности обеспечивает свертываемость крови, прохождение нервных импульсов и выброс гормонов.

Третьей группой продуктов является мясо: свинина, индейка, мясо кролика, а также говяжья печень. В этих продуктах много железа, который легче усваивается организмом и употребляя мясо 2-3 раза в неделю можно снизить риск развития анемии.

Помимо мяса в рационе также должна быть рыба, потому что она источник витаминов A, D, фосфора, а также ненасыщенных омега-3 жирных кислот.

Женщинам также не рекомендуют пренебрегать крупами, например, гречневой, перловой, а еще коричневым рисом. Они богаты на микроэлементы и витамины. Крупы желательно есть каждый день (100-200 г) на завтрак или обед.

Напомним, эксперты рассказали о полезных свойствах чечевицы и порекомендовали периодически добавлять ее в свой рацион.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в зимний период у человека падает продуктивность. Чтобы этого не допустить, эксперты советуют включить в рацион несколько продуктов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!