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Названы пять главных продуктов для женского здоровья

Эндокринолог-диетолог Виктория Гончар отметила пять групп продуктов, которые обязательно должны присутствовать в женском рационе

сегодня, 19:05
Автор:

Светлана Шкурупий
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Правильное питание положительно влияет на женский организм, поэтому к подбору продуктов нужно подходить ответственно. Эндокринолог-диетолог Виктория Гончар рассказала, что обязательно должно входить в меню женщины.

Названы пять главных продуктов для женского здоровья

Женский рацион (фото из открытых источников)

По мнению специалиста, 3-5 раз в неделю нужно употреблять авокадо, потому что этот экзотический плод является ценным источником витаминов и микроэлементов, которые благоприятно влияют на работу практически всего организма. В авокадо присутствует и магний, и калий, и фосфор, и натрий и т. д.

Также не стоит отказываться от молочных продуктов, ведь они также обогащать организм кальцием, который участвует во многих процессах, в частности обеспечивает свертываемость крови, прохождение нервных импульсов и выброс гормонов.

Третьей группой продуктов является мясо: свинина, индейка, мясо кролика, а также говяжья печень. В этих продуктах много железа, который легче усваивается организмом и употребляя мясо 2-3 раза в неделю можно снизить риск развития анемии. 

Помимо мяса в рационе также должна быть рыба, потому что она источник витаминов A, D, фосфора, а также ненасыщенных омега-3 жирных кислот. 

Женщинам также не рекомендуют пренебрегать крупами, например, гречневой, перловой, а еще коричневым рисом. Они богаты на микроэлементы и витамины. Крупы желательно есть каждый день (100-200 г) на завтрак или обед. 

Напомним, эксперты рассказали о полезных свойствах чечевицы и порекомендовали периодически добавлять ее в свой рацион.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в зимний период у человека падает продуктивность. Чтобы этого не допустить, эксперты советуют включить в рацион несколько продуктов.


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Источник: https://letidor.ru/novosti/dietolog-nazvala-pyat-glavnykh-produktov-dlya-zhenskogo-zdorovya-07-06-2021.htm
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