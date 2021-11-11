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Почему в свой рацион необходимо включить чечевицу

Эксперты рассказали о полезных свойствах чечевицы и порекомендовали периодически добавлять ее в свой рацион

сегодня, 08:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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Чечевица — бюджетный, полезный и вкусный продукт, с помощью которого можно разнообразить рацион, а также обогатить организм витаминами, микроэлементами и другими ценными веществами. Что же в ней особенного?

Почему в свой рацион необходимо включить чечевицу

Чем полезна чечевица (фото из открытых источников)

Эксперты отметили, что чечевица богата на фолаты, железо, цинк, марганец, кальций, которые поддерживают работу всего организма. Каша из чечевицы — низкокалорийная, поэтому идеально подходит для тех, кто сидит на диете. Продукт содержит клетчатку, обеспечивающую долгое чувство сытости. Вы сможете контролировать аппетит и отказаться от лишних перекусов, сокращая потребление дополнительных калорий. 

Также чечевица помогает контролировать артериальное давление (благодаря калию) и уровень холестерина в крови, что помогает уменьшить риск сердечных болезней. Клетчатка также играет немаловажную роль в сохранении здоровья сердца.

Еще чечевица улучшает пищеварение. Клетчатка очень важна для здоровья кишечника и нормального здорового пищеварения. Достаточное потребление микроэлемента помогает нам облегчить стул и не допускает запоров.

Эксперты отмечают, что в каше много белка, который должен быть важной частью нашего рациона. Это питательное вещество – "строительный материал" организма, делающий блюда сытными.

Напомним, если вы решили приготовить чечевицу, начинать стоит с выбора "сырья", потому что от того, насколько правильно вы выберете чечевицу, будет зависеть вкус блюда и сложность приготовления.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, если вы соблюдаете пост или просто придерживаетесь вегетарианства, тогда вам стоит добавить в свою копилку рецепт котлет из чечевицы.


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Источник: https://doctor.ndtv.com/living-healthy/reasons-why-you-should-add-nutrient-dense-lentils-to-your-diet-know-impressive-health-benefits-2281424
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