Почему в свой рацион необходимо включить чечевицу

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Светлана Шкурупий
Чечевица — бюджетный, полезный и вкусный продукт, с помощью которого можно разнообразить рацион, а также обогатить организм витаминами, микроэлементами и другими ценными веществами. Что же в ней особенного?
Чем полезна чечевица (фото из открытых источников)
Эксперты отметили, что чечевица богата на фолаты, железо, цинк, марганец, кальций, которые поддерживают работу всего организма. Каша из чечевицы — низкокалорийная, поэтому идеально подходит для тех, кто сидит на диете. Продукт содержит клетчатку, обеспечивающую долгое чувство сытости. Вы сможете контролировать аппетит и отказаться от лишних перекусов, сокращая потребление дополнительных калорий.
Также чечевица помогает контролировать артериальное давление (благодаря калию) и уровень холестерина в крови, что помогает уменьшить риск сердечных болезней. Клетчатка также играет немаловажную роль в сохранении здоровья сердца.
Еще чечевица улучшает пищеварение. Клетчатка очень важна для здоровья кишечника и нормального здорового пищеварения. Достаточное потребление микроэлемента помогает нам облегчить стул и не допускает запоров.
Эксперты отмечают, что в каше много белка, который должен быть важной частью нашего рациона. Это питательное вещество – "строительный материал" организма, делающий блюда сытными.
Напомним, если вы решили приготовить чечевицу, начинать стоит с выбора "сырья", потому что от того, насколько правильно вы выберете чечевицу, будет зависеть вкус блюда и сложность приготовления.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, если вы соблюдаете пост или просто придерживаетесь вегетарианства, тогда вам стоит добавить в свою копилку рецепт котлет из чечевицы.
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