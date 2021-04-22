logo
Русский Українська

BTC/USD

54502.66

ETH/USD

2476.60

LTC/USD

266.88

USD/UAH

28.17

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Названы продукты, которые «разрушают» организм
commentss НОВОСТИ Все новости

Названы продукты, которые «разрушают» организм

Врач-диетолог Елена Кален рассказала, какие продукты следует ограничить в рационе, потому что они разрушают организм

сегодня, 08:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Правильное питание — это залог длительной и плодотворной жизни, здоровья и бодрости. Если хотите, чтобы ваш организм хорошо функционировал, тогда стоит пересмотреть свой рацион и исключить из него несколько продуктов.

Названы продукты, которые «разрушают» организм

Какие продукты разрушают наш организм (фото из открытых источников)

Врач-диетолог Елена Кален отметила, что есть продукты, которые разрушительно действуют на наше здоровье и запускают процесс преждевременного старения. Что входит в этот список?

По словам специалисты, в первую очередь, нужно ограничить употребление конфет и сладких газированных напитков. В их составе много сахара и химических добавок, а при чрезмерном употреблении они могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, в частности ожирение. А при избыточной массе тела растет и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ухудшения обмена веществ и т. д. 

Также не стоит часто злоупотреблять красным мясом, чтобы не возникало нарушений со стороны пищеварения (вздутия, тяжести, газообразования). Исключите из рациона алкогольные напитки, потому что они пагубно сказываются на кровеносной системе, вредят печени, провоцируя гипертонию и панкреатит. 

Опасным для организма является и кофе. Если игнорировать норму (2-3 чашки в день), то могут наблюдаться скачки давления, учащенное сердцебиение, тремор.

Напомним, что поджелудочная железа — один из важных органов пищеварительной системы, и в то же время — один из наиболее уязвимых. Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, что работу этого органа могут серьезно затруднять некоторые популярные напитки. Какие именно?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что специалисты из Польши рассказали о трех безобидных, на первый взгляд, привычках, которые могут "подорвать" ваше здоровье.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://lenta.ua/dietologi-sostavili-spisok-produktov-razrushayushchih-organizm-cheloveka-95609/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ