Названы продукты, которые «разрушают» организм

Правильное питание — это залог длительной и плодотворной жизни, здоровья и бодрости. Если хотите, чтобы ваш организм хорошо функционировал, тогда стоит пересмотреть свой рацион и исключить из него несколько продуктов.

Какие продукты разрушают наш организм (фото из открытых источников)

Врач-диетолог Елена Кален отметила, что есть продукты, которые разрушительно действуют на наше здоровье и запускают процесс преждевременного старения. Что входит в этот список?

По словам специалисты, в первую очередь, нужно ограничить употребление конфет и сладких газированных напитков. В их составе много сахара и химических добавок, а при чрезмерном употреблении они могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, в частности ожирение. А при избыточной массе тела растет и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ухудшения обмена веществ и т. д.

Также не стоит часто злоупотреблять красным мясом, чтобы не возникало нарушений со стороны пищеварения (вздутия, тяжести, газообразования). Исключите из рациона алкогольные напитки, потому что они пагубно сказываются на кровеносной системе, вредят печени, провоцируя гипертонию и панкреатит.

Опасным для организма является и кофе. Если игнорировать норму (2-3 чашки в день), то могут наблюдаться скачки давления, учащенное сердцебиение, тремор.

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