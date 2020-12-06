Названы два продукта, которые могут «спасти жизнь»

Правильное питание — основа здоровья, поэтому не удивительно, что некоторые продукты защищают организм от заболеваний и являются "ключом долголетия". Американские ученые выяснили, что же необходимо почаще добавлять в свой рацион.

продукты для долголетия / Oleksandra Naumenko/ фото: shutterstock

Эксперты рассказали, что витамины и полезные вещества, которые мы получаем вместе с продуктами, поддерживают работу всего организма и тем самым влияют на продолжительность жизни. Но к сожалению, не все придерживаются правильного рациона и уделяют должное внимание своему здоровью.

Заболевания сердечно-сосудистой системы по-прежнему остаются одними из самых опасных в мире, а предотвратить их появление можно с помощью всего двух продуктов, богатых на омега-3 жирные кислоты. Речь идет о лососе и грецких орехах.

Ученые в ходе исследования выяснили, что люди, в рационе которых часто появлялись эти продукты, гораздо реже жаловались на сердечные проблемы, по сравнению с другими пациентами. И по словам экспертов, все дело было в двух типах омега-3: эйкозапентаеновой кислоте (EPA) и альфа-линоленовой кислоте(ALA). Первая группа сосредоточена в жирной рыбе, в частности лососе и скумбрии, а вторая — в грецких орехах или семенах льна.

Помимо ценных кислот они обладали другими витаминами и полезными веществами, которые положительно влияют на организм.

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