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Названо три уникальных продукта для стройности

Врач Елена Малышева рассказала, какие продукты необходимо добавить в рацион, если вы хотите снизить вес и стать стройнее

сегодня, 12:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Похудение — сложный процесс, требующий моральной выдержки и силы воли. Но не все зависит от количества еды и ее калорийности.

Названо три уникальных продукта для стройности

Названо три уникальных продукта для стройности / Фото: Shutterstock

Врач Елена Малышева рассказала, что для снижения веса нужно добавить в рацион продукты, содержащие вещества-жиросжигатели. 

Исследователи выяснили, что одним из них является никотинамид (витамин РР, или ниацин / никотиновая кислота). Он принимает участие в обменных процессах, влияя на уровень инсулина в крови и на вес.

Это вещество в большом количестве содержится в трех продуктах. 

Первое место занимает кукуруза, в 100 г которой содержится 10% суточной нормы никотинамида. Эксперт рекомендует съедать 1-2 початка в день. Этого будет достаточно, чтобы обеспечить организм витамином, который через биологические реакции поможет снизить лишний вес. 

На втором месте — авокадо. Этот продукт по содержанию никотинамида не уступает кукурузе (в 100 г авокадо — 10% суточной нормы). Единственное, что он более калориен и маслянистый.

Третьем продуктом являются томаты. Эти овощи богаты на витамин РР, который нормализует жировой обмен, снижает "вредный" холестерин и способствует похудению.

Также в помидорах есть ликопин, который, согласно исследованиям, на 20% снижает риск заболевания аденомы предстательной железы у мужчин и риски развития рака у женщин.

Напомним, что американские специалисты уверены, что обычная здоровая диета с высоким содержанием клетчатки и низким содержанием сахара, консервантов и нездоровых жиров — это все, что нужно для поддержания здоровья и стройности вашего тела. Поэтому они определили пять продуктов, которые помогут ускорить процесс снижения веса.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что австралийский диетолог Сьюзи Баррелл объяснила, какие же ошибки мешают похудению.


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Источник: https://www.wday.ru/krasota-zdorovie/encyclopedia-zdorovia/hudeem-bez-diet-tri-unikalnyih-produkta-dlya-stroynosti/
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