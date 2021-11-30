Названо ТОП-5 продуктов для «вечной молодости»

Если хотите, чтобы ваша кожа оставалась молодой, здоровой и подтянутой, а здоровье крепким, тогда вам нужно обогатить рацион следующими продуктами:

Продукты для вечной молодости (фото из открытых источников)

Авокадо

Этот экзотический плод завоевал большую популярность. Он не только вкусный, но и очень питательный. Авокадо содержит много витаминов и антиоксидантов, незаменимых для поддержания здоровья кожи и волос. Также продукт богат на фолиевую кислоту, необходимую для регенерации клеток кожи.

Черника

Это ягода — настоящий кладезь витаминов и микроэлементов, поддерживающих весь организм в тонусе и замедляющие процессы старения. В чернике также содержится много калия, который регулирует баланс жидкости в клетках, а значит, борется с отечностью, часто возникающую с возрастом.

Брокколи

Еще один чудо-продукт, который богат на клетчатку, витамин С и бета-каротин, а также другие ценные вещества. Брокколи помогает нормализовать вес и предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Корица

Это не только вкусная специя, но и средство борьбы с многими заболеваниями. Посыпьте утреннюю кашу молотой корицей и будьте уверены, что день пройдет бодро и удачно.

Темный шоколад

Пользу организму принесет шоколад, а котором содержится не менее 70% какао, так что внимательно изучайте состав. Темный шоколад улучшает пищеварение и придает здоровое сияние коже и блеск волосам.

Напомним, что врач-нутрициолог Катерина Йенсен рассказала о нескольких привычках в питании, которые помогают продлить молодость.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что для сохранения молодости, красоты и здоровья организм нужно обогащать витамином Е, ведь он обладает противовоспалительными свойствами, участвует в синтезе гормонов и повышает иммунитет.

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