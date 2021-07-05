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В каких продуктах содержится главный витамин молодости

Эксперты рассказали о главном витамине молодости и подсказали, в каких продуктах он содержится

сегодня, 21:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Для сохранения молодости, красоты и здоровья организм нужно обогащать витамином Е, ведь он обладает противовоспалительными свойствами, участвует в синтезе гормонов и повышает иммунитет. В каких же продуктах он содержится?

В каких продуктах содержится главный витамин молодости

Витамин Е (фото из открытых источников)

Известно, что витамин Е называют еще "витамином молодости", потому что он предотвращает процесс преждевременного старения, улучшает состояние кожи, работу сердца и сосудов, а также помогает нормализовать гормональный фон. Взрослому человеку в сутки требуется не более 15 мг этого витамина, а найти его можно в следующих продуктах: бобовых, листовых овощах, лесных и грецких орехах, миндале, помидорах, моркови, авокадо, болгарском перце, ростках пшеницы, семечках, оливковом масле, морепродуктах, брокколи и т.д.

Однако, витамин Е разрушается под действием солнечных лучей, поэтому хранить продукты следует в таком месте, куда не проникает свет.

Эксперты отметили, что витамин Е жирорастворимый, поэтому может накапливаться в организме и вызывать интоксикацию. Так что следите за дозировкой, чтобы не вызвать проблем со здоровьем.

Напомним, что витамин А или ретинол – один из жизненно важных и необходимых нашему организму витаминов, относящийся к группе жирорастворимых. Какие важные функции он выполняет и в каких продуктах его искать?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что французские ученые провели исследование, результаты которого подтверждают, что регулярное употребление витамина D продлевает жизнь на 10-15 лет. Восстановить его запас в организме можно с помощью таких продуктов: говяжья печень, сардины, лосось, соевое молоко, рыбий жир.


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Источник: https://www.facenews.ua/columns/2021/337157/
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