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Названо неожиданное свойство тыквенных семечек

Эксперты назвали неожиданное полезное свойство тыквенных семечек и порекомендовали их почаще добавлять в рацион

сегодня, 08:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Немногие знают, что тыквенные семечки — настоящий кладезь витаминов, микроэлементов и ценных веществ, необходимых для правильной работы организма. Эксперты советуют почаще добавлять в рацион этот продукт, поскольку он обладает удивительными свойствами.

Названо неожиданное свойство тыквенных семечек

Тыквенные семечки (фото из открытых источников)

Медики выяснили, что тыквенные семечки необходимо употреблять людям с сахарным диабетом — заболеванием, при котором организм не может вырабатывать инсулин.  Содержащиеся в продукте полисахариды продемонстрировали сахарорегулирующий эффект. Употребление 60 граммов тыквенных семечек снижает уровень сахара до 35%. Кроме того, в них присутствует значительное количество клетчатки, которая дополнительно замедляет процесс усвоения сахаров.

Известно, что в состав продукта входят витамины А, С, D, Е, а также кальций, калий, железо, фосфор, магний и антиоксидантные вещества, которые укрепляют иммунитет, улучшают работу сердечно-сосудистой системы и защищают организм от развития серьезных заболеваний.

Напомним, что диетолог Локендра Томар отметила, что при ежедневном употреблении тыквенных семечек вы заметите улучшения в работе сердечно-сосудистой системы. Этот продукт помогает снизить уровень сахара и "плохого" холестерина в крови, а также регулирует артериальное давление.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что тыква считается не только низкокалорийным овощем, но еще и полезным. Диетолог Иванна Лукьянчук рассказала, какие уникальные свойства скрываются в этом продукте.

Читайте также, что братья-близнецы Стюарт и Ян Паттон в 2020 году вырастили самую большую в Соединенном Королевстве тыкву. Вес овоща достиг почти 1200 килограмм.


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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/1526418/diabetes-pumpkin-seeds-lower-blood-sugar-levels
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