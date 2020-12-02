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Что будет, если есть тыквенные семечки каждый день

Тыквенные семечки содержат много витаминов и минералов

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Тыква — один из самых полезных сезонных овощей и большой ценностью пользуется не только ее мякоть, но и семечки — они очень вкусные и питательные. Эксперты рассказали, что произойдет, если употреблять их каждый день.

Что будет, если есть тыквенные семечки каждый день

тыквенные семечки (фото: Brent Hofacker)

Диетолог Локендра Томар отметила, что многие люди недооценивают тыквенные семечки, и очень зря, потому что они являются идеальной закуской. В их составе почти 50% дневной потребности белка, а еще они богаты цинком, магнием, марганцем, антиоксидантами и другими ценными веществами.

При ежедневном употреблении тыквенных семечек вы заметите улучшения в работе сердечно-сосудистой системы. Этот продукт помогает снизить уровень сахара и "плохого" холестерина в крови, а также регулирует давление. Также семена улучшают кровоток и минимизируют появление бляшек в артериях. 

Еще этот продукт содержит витамин Е, каротиноиды и лигнаны, которые действуют как антиоксидантные вещества, защищающие ваши клетки от повреждений. Регулярное употребление тыквенных семечек предотвращает развитие онкологических заболеваний, в частности рака желудка, толстой кишки и груди.

Помимо этого, семена помогают укрепить иммунитет, что особенно важно в период сезонных заболеваний. Они содержат фитохимические соединения и цинк, которые повышают защитные функции организма.

Также тыквенные семечки богаты триптофаном — аминокислотой, которая повышает выработку серотонина (гормона сна).

Но всегда и во всем нужно придерживаться нормы. Эксперты говорят, что в день достаточно съедать около 100 г семечек в качестве перекуса. Злоупотреблять ими не стоит, потому что они могут стать причиной лишнего веса, а также их не рекомендовано употреблять людям, страдающим гастритом, язвой желудка, повышенной кислотностью и при камнях в почках.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему осенью нужно употреблять тыквенные семечки. 


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Источник: https://food.news/2020-11-20-health-benefits-organic-pumpkin-seeds.html
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