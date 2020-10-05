Диетолог рассказала, какими полезными свойствами обладает тыква

Тыква считается не только низкокалорийным овощем, но еще и полезным. Диетолог Иванна Лукьянчук рассказала, какие уникальные свойства скрываются в этом продукте. Об этом пишет издание segodnya.

Какими полезными свойствами обладает тыква. Фото: pixabay

Специалист поделилась, что из тыквы можно приготовить практически все: и блюда с мясом, и торты, и даже варенье. Именно поэтому этот овощ является таким незаменимым на нашей кухне: ведь если захочется чего-нибудь сладкого на диете, то тыква может стать хорошей альтернативой.

Также Иванна отметила, что в этом продукте содержится витамин витамин С, В, А, D и даже T (который нам знаком гораздо меньше, но который позитивно сказывается на обмене веществ), а еще также фолиевая кислота.

Если же есть проблемы с кишечным трактом или инсулиновой резистентностью, то диетолог советует употреблять тыкву в необходимом количестве. Потому что в ее составе есть пектин, который помогает восстановить работу кишечной микрофлоры. Кроме пектина, в ней также содержится каротиноид (или витамин А), который помогает решить проблему сухости и тусклости лица.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!