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Диетолог рассказала, какими полезными свойствами обладает тыква

Овощ, который сочетается как с мясными блюдами, так и с десертами

сегодня, 20:02
Автор:

Любовь Блажко

Тыква считается не только низкокалорийным овощем, но еще и полезным. Диетолог Иванна Лукьянчук рассказала, какие уникальные свойства скрываются в этом продукте. Об этом пишет издание segodnya.

Диетолог рассказала, какими полезными свойствами обладает тыква

Какими полезными свойствами обладает тыква. Фото: pixabay

Специалист поделилась, что из тыквы можно приготовить практически все: и блюда с мясом, и торты, и даже варенье.  Именно поэтому этот овощ является таким незаменимым на нашей кухне: ведь если захочется чего-нибудь сладкого на диете, то тыква может стать хорошей альтернативой. 

Также Иванна отметила, что в этом продукте содержится витамин витамин С, В, А, D и даже T (который нам знаком гораздо меньше, но который позитивно сказывается на обмене веществ), а еще также фолиевая кислота. 

Если же есть проблемы с кишечным трактом или инсулиновой резистентностью, то диетолог советует употреблять тыкву в необходимом количестве. Потому что в ее составе есть пектин, который помогает восстановить работу кишечной микрофлоры. Кроме пектина, в ней также содержится каротиноид (или витамин А), который помогает решить проблему сухости и тусклости лица. 

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