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Названо масло, эффективно избавляющее от боли в суставах

Эксперты рассказали, что от боли в суставах и артрита эффективно помогает одуванчиковое масло

27 апреля 2021, 15:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Весной, в пору цветения одуванчиков, можно приготовить из этого растения масло, которое обладает удивительными лечебными свойствами. Эксперты говорят, что оно помогает избавиться от артрита и боли в суставах.

Названо масло, эффективно избавляющее от боли в суставах

Как избавиться от боли в суставах (фото из открытых источников)

Одуванчиковое масло богато на аминокислоты, флавоноиды, дубильные вещества и макроэлементы, в частности железо, фосфор, кальций, марганец и другие. Его часто применяют в борьбе с простудными заболеваниями, депрессивными расстройствами и патологиями органов пищеварения. Масло из одуванчиков хорошо помогает при головной боли, спазмах, боли в суставах, артрите, желудочных коликах. При правильном хранении продукт не испортится в течение года.

Готовить масло в домашних условиях несложно. Вам потребуется 100 г сухих цветков и 400 мл растительного масла холодного отжима. Цветки нужно перед этим хорошо просушить (около 24 часов), чтобы в них не осталось влаги. Потом измельчите корни одуванчиков, залейте их маслом и уберите в темное место. Пусть настаивается 2 недели. Перед использованием масленый состав нужно процедить.  Для удобства использования желательно хранить масло одуванчика в темных пузырьках небольшого объема. 

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Источник: http://zdorovia.com.ua/zhinochezdorovya/49101kulbaba-pozbavit-vid-bolyu-v-suglobah-artritu-podagri.html
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