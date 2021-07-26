Названа скрытая опасность популярного завтрака

Утром не у всех есть время на приготовление полноценного завтрака, поэтому многие люди спасаются кашами быстрого приготовления, бутербродами или хлопьями с молоком. Но такие варианты завтрака могут серьезно навредить здоровью.

Как могут навредить здоровью сладкие хлопья (фото из открытых источников)

Эксперты отметили, что утром стоит отказаться от сладких хлопьев, которые обычно дают детям, ошибочно полагая, что они обогащают организм ценными веществами. На самом деле, согласно исследованиям, хлопья на завтрак могут вызвать спад энергии и замедлить мышление в течение дня. Ученые нашли связь между сладкой, нездоровой пищей и нарушением когнитивных функций. Если же вы не представляете утро без хлопьев, то хотя бы выбирайте продукт с низким содержанием сахара и проконтролируйте, чтобы в нем была клетчатка.

Но стоит также знать, что хлопья способствуют увеличению веса поэтому если вы стараетесь похудеть, то такой вариант завтрака вряд ли этому поспособствует, скорее, наоборот.

Во время утреннего приема пищи также лучше отказаться от "быстрых" каш, поскольку в их составе много сахара и других добавок, которые могут навредить организму, особенно, если употреблять их каждый день.

Напомним, многие люди не представляют свой завтрак без каш: овсянки, гречки или манки. Но эксперты настоятельно рекомендуют включать в утренний рацион киноа, утверждая, что такая каша невероятно полезна для организма. В чем же ее особенность?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что более пристальный взгляд на последние научные исследования ставит под сомнение утверждение, что завтрак является наиболее важным приемом пищи за день.

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